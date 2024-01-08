Kızıl Goncalar Bu Akşam Yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar Hakkında Yapım Şirketinden Açıklama Geldi
Kızıl Goncalar Bu Akşam Yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar Hakkında Yapım Şirketinden Açıklama Geldi
RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği gündem oldu.
‘Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı’ sorusuyla ilgili olarak Gold Film patronu Faruk Turgut'tan açıklama geldi.
İşte FOX TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar hakkında yapılan açıklama…
İçeriğin Devamı Aşağıda
RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusuydu.
Gold Film imzalı diziyle ilgili RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı.
Yılbaşı tatili sonrası dizinin 3. bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.
Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi.
Gold Film imzalı diziyle ilgili RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yılbaşı tatili sonrası dizinin 3. bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.
Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi. FOX, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün göndereceği belgeseli yayınlayacak.
Konuya ilişkin Yapımcı Faruk Turgut’tan açıklama geldi.
X hesabından açıklama yapan Turgut, “Bu akşam yayın yok. İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
geç kardeşim dijital platforma
Dijital'e deyaptirım yetkisi var artık RTÜK'ün. neden temsilcilik acmasını istediler sanıyorsunuz