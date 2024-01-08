Kızıl Goncalar Bu Akşam Yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar Hakkında Yapım Şirketinden Açıklama Geldi

RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği gündem oldu.

‘Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı’ sorusuyla ilgili olarak Gold Film patronu Faruk Turgut'tan açıklama geldi.

İşte FOX TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar hakkında yapılan açıklama…