Bir Fil İle Yaşanabilecek Her Şeyi Yaşayan Rabia Soytürk, Pozlarıyla Kahkaha Attırdı!
Bir Fil İle Yaşanabilecek Her Şeyi Yaşayan Rabia Soytürk, Pozlarıyla Kahkaha Attırdı!
Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk, tatil için gittiği Tayland'da macera dolu anlara imza attı. Güzel oyuncu, bir fil ile yaşayabileceği her şeyi yaşadı. Ayrıca fil ile mükemmel bir uyum yakalayan Rabia Öztürk, fil ile verebileceği bütün pozları verdi. Bu pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.👇
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Oyunculuk kariyerine ilk olarak 'Şahsiyet' dizisiyle başlayan Rabia Soytürk, 'Duy Beni' dizisindeki Ekim rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ve son dönemin popüler kadın oyuncularından biri bildiğiniz gibi.
'Duy Beni' dizisinden sonra ekranların aranan yüzü hâline gelen Rabia Soytürk, son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde Aslı karakterine hayat verdi.
Şimdilerde ise Tayland'da tatil yapan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla gündem oldu.
Filler ile muhteşem bir uyum yakalayan güzel oyuncu, resmen bir fille verebileceği tüm pozları verdi diyebiliriz. Rabia Soytürk, o anları "En güzel günümdü" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.👇
İşte sevgi pıtırcığı filin, güzel oyuncumuz Rabia Öztürk'ün yanağını mıncırdığı anlar...😂
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Poz vermek için filin hortumuna çıkan Rabia Öztürk'ün bunu nasıl başardığı ise akıllarda soru işareti olarak kaldı.😂
Soytürk'ün bu pozları hem kalpleri yumuşattı...
Hem de keyifli anlar yaşattı...😂👇
Tabii bu macera dolu ve eğlenceli pozlara yorumlar da gecikmedi...
1. Hadi gelin, sosyal medyadan gelen tepkilere bakalım...👇
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16. Siz bu pozlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara...
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