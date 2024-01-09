Bir Fil İle Yaşanabilecek Her Şeyi Yaşayan Rabia Soytürk, Pozlarıyla Kahkaha Attırdı!

Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk, tatil için gittiği Tayland'da macera dolu anlara imza attı. Güzel oyuncu, bir fil ile yaşayabileceği her şeyi yaşadı. Ayrıca fil ile mükemmel bir uyum yakalayan Rabia Öztürk, fil ile verebileceği bütün pozları verdi. Bu pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.👇