Nazlı Sabancı Çıtayı Arşa Çıkardı: Köpeği Muffin'in Doğum Günü İçin Özel Bir Pasta Yaptırdı

Sabancı ailesinin biricik gelini Zeynep Nazlı Sabancı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Genellikle kombinleri ve aile içi ilişkileriyle gündeme gelen Nazlı gelin bu sefer köpeği Muffin için herkesi şaşkına çeviren bir hamlede bulundu. Köpeğinin doğum günü için onun yiyebileceği türden özel bir pasta yaptırdı.