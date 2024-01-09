Nazlı Sabancı Çıtayı Arşa Çıkardı: Köpeği Muffin'in Doğum Günü İçin Özel Bir Pasta Yaptırdı
Nazlı Sabancı Çıtayı Arşa Çıkardı: Köpeği Muffin'in Doğum Günü İçin Özel Bir Pasta Yaptırdı
Sabancı ailesinin biricik gelini Zeynep Nazlı Sabancı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Genellikle kombinleri ve aile içi ilişkileriyle gündeme gelen Nazlı gelin bu sefer köpeği Muffin için herkesi şaşkına çeviren bir hamlede bulundu. Köpeğinin doğum günü için onun yiyebileceği türden özel bir pasta yaptırdı.
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2017 yılında ilişki yaşamaya başlayan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı 10 Ekim 2021 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
Çırağan Sarayı'nda yapılan görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ikili uzun zamandır magazin gündeminin radarından da çıkmıyor.
Arzu Sabancı'nın biricik gelini ve Arzu Aleyna'nın tatlı annesi Nazlı Sabancı aktif olarak kullandığı sosyal medyasında yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Son dönemde tercih ettiği kombinleri nedeniyle topa tutulduğuna şahitlik ettiğimiz Nazlı gelinin profilinin olmazsa olmazları var biliyorsunuz. Bunların başında gelenlerden biri çiftin köpeği Muffin.
7'den 70'e herkesin takip ettiği bir ikili haline dönüşen Nazlı Sabancı, sevimli dostu Muffin ile beraber sıkça paylaşım yapıyor.
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Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olduklarını köpeklerine aldıklarıyla belli eden çiftin Muffin'e taktığı tasma çok konuşulmuştu. Prada marka tasmanın yaklaşık 700 dolara satılması da çenemizi epey yormuştu.
Gözde çift geçtiğimiz yıl 2 yaşına giren patili dostları Muffin'e özel bir pasta yaptırmıştı. Kemik şeklindeki pasta epey ilgi çekmişti.
Tam bir hayvansever olduğunu bildiğimiz Zeynep Nazlı Sabancı geleneği bozmayarak bu yıl da köpeğinin yeni yaşını kutladı.
Sabancı çifti köpecikleri Muffin için yine kemik şeklinde bir doğum günü pastası yaptırdı. Tabii aklımıza gelen ilk şey, "köpek o pastayı nasıl yiyecek?" oldu.
"Pet Chef" adlı bir marka tarafından yapılan pastalar kedi ve köpeklerin yiyebileceği maddelerden hazırlanıyormuş. Tabii pastalar özel olunca fiyatlar da bununla eş değer oluyor.
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