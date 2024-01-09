Rober Hatemo, Arabada Sergilediği Dans Performansına Gelen Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi
Rober Hatemo, Arabada Sergilediği Dans Performansına Gelen Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi
2000'li yılların başına damga vurmuş ünlü şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından 'koşturmaktan yeni yılın geldiğini yeni anladım' diyerek dans ettiği anların videosunu paylaştı. Videoya kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yorum yağınca Hatemo, eleştiri aldığı yorumların hepsine tek tek cevap verdi. Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere ve ünlü şarkıcının yanıtlarına birlikte bakalım.👀
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Senden Çok Var' 'Beyaz ve Sen' 'Pabucumun Dünyası' gibi şarkılarla 2000'li yıllara damgasını vuran Rober Hatemo, o yıllarda aşk acısı çeken gençlerin acısına şarkılarıyla ortak olan bir isimdi.
Ünlü şarkıcının etkisi o kadar büyük ki günümüzde hâlâ şarkılarıyla aşk acısı çekmeye devam eden büyük bir kitle mevcut.😂
Yılların eskitemediği şarkılarıyla ününe ün katan Rober Hatemo, ne kadar tanınmış bir isim olsa da magazinden ve kameralardan uzak yaşantısıyla dikkat çekiyor.
Ancak Armağan Çağlayan'ın programına katılan Rober Hatemo, o dönem söyledikleriyle dikkat çekmişti hatırlarsanız.
Her ne kadar magazin dünyasında adını çok sık duymasak da Hatemo, sosyal medya hesabını aktif kullanmayı seven isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Koşturmaktan yeni yılın geldiğini yeni anladım' diyen Rober Hatemo, arabada dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte ünlü şarkıcının dans ettiği o anlar;
1. Hadi gelin, şimdi de sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere ve ünlü şarkıcının üşenmeden verdiği yanıtlara bakalım.😂👇
2. 👇
3. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
4. 👇
5. 👇
6. 👇
7. Sosyal medya kullanıcısı, yorumuna yanıt veren Rober Hatemo'ya tekrar yazınca👇
Hatemo'dan da cevap gecikmedi...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
8. Gelen diğer tepkiler ise...👇
9. 👇
10. 👇
11. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın