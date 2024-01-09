Tüm Dünyayı Foşur Foşur Yıkamaya Niyet Eden Cem Özkök, Sıradaki İsteğinin Ayasofya Olduğunu Açıkladı
Tüm Dünyayı Foşur Foşur Yıkamaya Niyet Eden Cem Özkök, Sıradaki İsteğinin Ayasofya Olduğunu Açıkladı
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/pazar/2024/0...
Cem Özkök, sosyal medyada yayınladığı temizlik videolarıyla hepimizin tanıdığı bir isim haline geldi. Öyle ki artık 'foşur foşur' veya 'lavanta yağı' dediğimizde hemen aklımıza geliyor. Tüm dünyayı foşur foşur yıkamaya adeta yemin eden Cem Özkök, Sabah'tan Pınar Yıldız Yüksel'e verdiği röportajda temizlemek istediği yeni yeri açıkladı.
Gelin bir bakalım!
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Her yeri foşur foşur yıkamaya yemin eden Cem Özkök, son zamanların en popüler isimlerinden.
Evinde çektiği temizlik videolarıyla hepimize ilham olan isim, kısa süre içerisinde parklara, okullara, çeşmelere de el attı.
Aslında bakarsanız, Cem Özkök bu önerileri ciddiye alıyor ve her seferinde bu temizlik işini bir adım ileriye taşıyor.
Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Cem Özkök, çeşme ve okul gibi yerleri tamamen sosyal proje ve farkındalık için temizlediğini belirtti.
"Ayasofya Camii'nin halılarına ve toplu taşımalara el atmak için sabırsızlanıyorum!"
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Cem Özkök'ün paralel evrende Ayasofya'yı temizlerken nasıl görüneceğinin cevabı ise Satrayni'den geliyor;
Ohh şimdi bir kahveyi hakettik! 😂
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