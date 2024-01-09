Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tüm Dünyayı Foşur Foşur Yıkamaya Niyet Eden Cem Özkök, Sıradaki İsteğinin Ayasofya Olduğunu Açıkladı

Tüm Dünyayı Foşur Foşur Yıkamaya Niyet Eden Cem Özkök, Sıradaki İsteğinin Ayasofya Olduğunu Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.01.2024 - 19:14

Cem Özkök, sosyal medyada yayınladığı temizlik videolarıyla hepimizin tanıdığı bir isim haline geldi. Öyle ki artık 'foşur foşur' veya 'lavanta yağı' dediğimizde hemen aklımıza geliyor. Tüm dünyayı foşur foşur yıkamaya adeta yemin eden Cem Özkök, Sabah'tan Pınar Yıldız Yüksel'e verdiği röportajda temizlemek istediği yeni yeri açıkladı. 

Gelin bir bakalım!

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/pazar/2024/0...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Her yeri foşur foşur yıkamaya yemin eden Cem Özkök, son zamanların en popüler isimlerinden.

Her yeri foşur foşur yıkamaya yemin eden Cem Özkök, son zamanların en popüler isimlerinden.

Instagram hesabında yaklaşık 2.5 milyon takipçisi bulunan Cem Özkök, çektiği videolarla hayatımıza yeni bir bakış açısı getirdi desek yeridir. İlk olarak kişisel bakım videolarıyla hayatımıza giren Özkök, kısa süre içerisinde bütün sosyal medyayı ele geçirmeye başladı.

Evinde çektiği temizlik videolarıyla hepimize ilham olan isim, kısa süre içerisinde parklara, okullara, çeşmelere de el attı.

Evinde çektiği temizlik videolarıyla hepimize ilham olan isim, kısa süre içerisinde parklara, okullara, çeşmelere de el attı.

Oldukça detaylı bir temizlik rutinine sahip olan Cem Özkök, izleyenleri adeta mest ediyor. Öyle ki kendisine hayran olan da var, eleştiren de. 

Pek tabii paylaştığı temizlik videolarına bir sonraki videosunda nereyi temizlemesi gerektiğini söyleyenler de!

Aslında bakarsanız, Cem Özkök bu önerileri ciddiye alıyor ve her seferinde bu temizlik işini bir adım ileriye taşıyor.

Aslında bakarsanız, Cem Özkök bu önerileri ciddiye alıyor ve her seferinde bu temizlik işini bir adım ileriye taşıyor.

Okul sıralarını, çeşmeyi, çocuk parkını temizleyen Cem Özkök, son olarak yılbaşı eğlencesine gittiği mekanı paspaslamaya başladı! 

Sosyal medyayı lavanta yağıyla ele geçiren Cem Özkök, son olarak Sabah'tan Pınar Yıldız Yüksel'in röportajına konuk oldu.

Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Cem Özkök, çeşme ve okul gibi yerleri tamamen sosyal proje ve farkındalık için temizlediğini belirtti.

Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Cem Özkök, çeşme ve okul gibi yerleri tamamen sosyal proje ve farkındalık için temizlediğini belirtti.

Cem Özkök, yaşadığı çevreyi kirleten insanlardan rahatsız olarak 'herkes kapısının önünü temizlese, dünya daha yaşanacak bir yer olur' sloganıyla yola çıktığını belirtiyor. 

Tabii bu yolda da okullarda çamaşır suyu kullanımı gibi detaylara da dikkat çekmeye çalıştığını ekliyor.

"Ayasofya Camii'nin halılarına ve toplu taşımalara el atmak için sabırsızlanıyorum!"

"Ayasofya Camii'nin halılarına ve toplu taşımalara el atmak için sabırsızlanıyorum!"

Bugüne kadar el attığı her yerin parıl parıl parlamasını sağlayan Cem Özkök, sıradaki temizlemek istediği yerin ise Ayasofya Camii olduğunu ekliyor!

Cem Özkök'ün Pınar Yıldız Yüksel ile gerçekleştirdiği röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cem Özkök'ün paralel evrende Ayasofya'yı temizlerken nasıl görüneceğinin cevabı ise Satrayni'den geliyor;

Cem Özkök'ün paralel evrende Ayasofya'yı temizlerken nasıl görüneceğinin cevabı ise Satrayni'den geliyor;

Satrayni, Cem Özkök'ün İstanbul'un sokaklarını foşur foşur yıkadığı anları bu şekilde hayal etmiş, yapay zekayla harika bir iş çıkartmış ortaya. 

Bu çalışmanın detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz.

Ohh şimdi bir kahveyi hakettik! 😂

Ohh şimdi bir kahveyi hakettik! 😂

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?