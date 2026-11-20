Gökyüzüne bakıp 'Orada ne var acaba?' diye düşünenlerdenseniz bu liste tam size göre! 🚀 Stanley Kubrick'in efsane filminden 2026'nın en çok konuşulan bilim kurgusuna kadar uzayı anlatan en iyi filmleri bir araya getirdik. Listeyi yıllara göre sıralayıp son yılların güçlü yapımlarını da ekledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇