Sizi Uzay Boşluğunda Savuracak, Ufkunuzu Genişletecek Uzay Temalı En İyi 13 Sinema Filmi
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Gökyüzüne bakıp 'Orada ne var acaba?' diye düşünenlerdenseniz bu liste tam size göre! 🚀 Stanley Kubrick'in efsane filminden 2026'nın en çok konuşulan bilim kurgusuna kadar uzayı anlatan en iyi filmleri bir araya getirdik. Listeyi yıllara göre sıralayıp son yılların güçlü yapımlarını da ekledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. 2001: Uzay Macerası (1968)
2. Alien (1979)
3. Apollo 13 (1995)
4. WALL-E (2008)
5. Yerçekimi / Gravity (2013)
6. Yıldızlararası / Interstellar (2014)
7. Marslı / The Martian (2015)
8. Gizli Sayılar / Hidden Figures (2016)
9. Life (2017)
10. Ad Astra (2019)
11. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (2024)
12. Alien: Romulus (2024)
13. Kurtuluş Projesi / Project Hail Mary (2026)
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