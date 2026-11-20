Show TV'nin yaz sezonu için hazırladığı dizi, 18 Haziran Perşembe akşamı yayın hayatına başlarken kadroda Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın yanı sıra Feyyaz Şerifoğlu ile Müge Bayramoğlu da yer alıyordu. Yaz boyunca reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Muhtemel Aşk, sonbaharla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde ilk 10'un dışında kalmaya başladı ve bu düşüş 15 Ekim'de yayınlanan 18. bölümün ardından daha belirgin hale geldi.

Reytinglerin gerilemesiyle dizinin final yapacağı iddiaları dolaşıma girdi, bölüm sayısının 26'ya çıkarıldığına dair yorumlar da sosyal medyada yayıldı; dizinin resmi hesabı ise final iddialarını yalanladı. Diğer dizilerin art arda final kararı alması, izleyicinin Muhtemel Aşk'ın neden hâlâ ekranda olduğunu sorgulamasına yol açtı.