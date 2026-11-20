Diziler Birer Birer Final Yaparken Muhtemel Aşk’ın Düşük Reytingle Devam Etme Nedeni Ortaya Çıktı!
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Sezonun ilerlemesiyle birlikte birçok dizinin art arda final kararı aldığı bu günlerde, Show TV'nin Perşembe akşamı yayınlanan Muhtemel Aşk'ı düşük reytinglere rağmen ekranda kalmayı sürdürüyor ve izleyici bunun nedenini merak ediyor. Ka2ibe imzalı bir X paylaşımı, dizinin devam etmesinin arkasında yabancı bir yayın kuruluşuna yapıldığı öne sürülen satışın olduğunu söyledi.
Kaynak: Ka2ibe'nin X paylaşımı
Muhtemel Aşk, Haziran'da Show TV'de başlayan Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'lı bir romantik komedi.
Ka2ibe, 4-5 reytingli yapımlar final yaparken Muhtemel Aşk'ın 2 reytingle devam etmesine gelen soruları yanıtladı.
Muhtemel Aşk'ın kaç bölüm süreceğine ve yabancı satışa dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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