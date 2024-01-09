Dersi Kimden Aldı? Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesi İçin Hazırlandığı Dans Provasından Görüntüler Ortaya Çıktı
Dersi Kimden Aldı? Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesi İçin Hazırlandığı Dans Provasından Görüntüler Ortaya Çıktı
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin fragmanında yer alan pavyon sahnesinde Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği anlar sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Ezo'dan ders aldığı söylenen Hazar Ergüçlü'nün dans derslerini kimden aldığı ortaya çıkarken prova görüntüleri yayınlandı.
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Yıllar sonra Yılmaz Erdoğan, kendi kaleme aldığı İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönüyor!
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dizinin bir diğer başrolü de Hazar Ergüçlü oldu.
Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısıyla eşlik ettiği Hazar Ergüçlü, Dilber karakteriyle ekranlara damgasını vuracak gibi duruyor!
Hazar Ergüçlü kadar performansıyla diziye ayrı bir hava katan Sincanlı Erkal ise sahnenin perde arkasını anlatmıştı.
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Hazar Ergüçlü'nün dans için Ezo'dan ders aldığı söylenmişti. Dans performansı için Hazar'a ders verdiği söylenen Ezo "Benden ders almadı ama benden esinlenildi" diyerek açıklama yaptı.
Ezo'dan ders almadığı ortaya çıkan Hazar Ergüçlü'nün bu performans için kimin kapısını çaldığı ortaya çıktı!
Dizinin hem senaristi hem de başrolü olan Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yönettiği Anadolu Ateşi dans topluluğunun eğitmeni Elif Erol, Hazar Ergüçlü'ye dans eğitimi vermiş.
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Hazar Ergüçlü'nün prova performansı bile çok beğenilmiş!
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Diziyi merakla bekleyenlerin arasında Demet Akalın'ı da görmek mümkün...
Peki siz Hazar Ergüçlü'nün performansını nasıl buldunuz?
İnci Taneleri'ni izleyecek misiniz?
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