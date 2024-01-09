Herkes Ezo Zannediyordu! Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı İçin Kimden Eğitim Aldığı Ortaya Çıktı
Herkes Ezo Zannediyordu! Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı İçin Kimden Eğitim Aldığı Ortaya Çıktı
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını sergilediği fragmanla uçtu gitti. Herkesin merakla beklediği yapımın fragmanındaki dansıyla adeta şaşkına çeviren genç oyuncunun Ezo'dan eğitim aldığı öne sürülmüştü. Sincanlı Erkal'ın açıklamaları ve son paylaşımlarla gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.
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Kanal D ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri yayınlanan ikinci fragmanıyla beraber sosyal medyaya damgasını vurdu.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı yeni yapım şimdiden dikkatleri çekti.
Bunun nedeni ise, İnci Taneleri dizisinin yayınlanan ikinci fragmanındaki Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı oldu.
Oyunculuk yeteneğini adeta bambaşka bir noktaya taşıdığına şahitlik ettiğimiz genç oyuncunun dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Hazar Ergüçlü'nün "Herkes yiyip içecek, hesabı Dilber ödeyecek." sözlerinin yer aldığı fragmandaki dansı için Ezo ile çalıştığı hatta daha etkili olmasına adına Ezo'yu pavyonda izlemeye gittiği öne sürülmüştü.
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Fragmanda çalan ve hepimizin diline dolanan "Gemileri Yakalım" adlı parçanın sahibi Sincanlı Erkal Soner konuyla ilgili Demet ve Jess'e açıklamalarda bulundu.
"Hazar Ergüçlü çok iyi çalıştırılmış. Sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi ama harbiden yakışmış." diyen Erkal sahne çekimi için 10 saat harcandığını da belirtti.
"Kulübe gelip çalışmadı Hazar. Elif Erol'dan dans dersleri aldı" ifadelerini kullanan Sincanlı Erkal'ın sözlerinden sonra gözler Ezo'ya çevrildi.
Herkesin merak ettiği Ezo ise konu hakkında "Ben ne kimseye ders verdim, ne de başka bir şey yaptım. Çünkü o kadar bir ilmim yok henüz." ifadelerini kullandı.
Ezo'nun "Hazar Ergüçlü'ye dans dersi vermedim. Benden esinlenildiği doğru mudur? Evet bu konuda bir doğruluk payı var." sözleriyle beraber genç oyuncuyu asıl çalıştıran isimden paylaşımlar geldi.
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Ezo'dan değil de Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol’dan dans dersleri aldığı ortaya çıkan Hazar Ergüçlü'nün prova görüntüleri de yine izleyenleri hayran bıraktı..
"Dilber" karakteriyle karşımıza çıkacak olan Hazar Ergüçlü'nün Elif Erol ile prova aldığı görüntüler de kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu diyebiliriz.
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