Herkes Ezo Zannediyordu! Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı İçin Kimden Eğitim Aldığı Ortaya Çıktı

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını sergilediği fragmanla uçtu gitti. Herkesin merakla beklediği yapımın fragmanındaki dansıyla adeta şaşkına çeviren genç oyuncunun Ezo'dan eğitim aldığı öne sürülmüştü. Sincanlı Erkal'ın açıklamaları ve son paylaşımlarla gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.