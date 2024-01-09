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Tüm Olay Kaştaymış! Mert Ramazan Demir'in Photoshop ile Alınan Kaşlarıyla Başka Birine Dönüşmesine Yorum Yağdı

Tüm Olay Kaştaymış! Mert Ramazan Demir'in Photoshop ile Alınan Kaşlarıyla Başka Birine Dönüşmesine Yorum Yağdı

yalı çapkını
themyscira - Misafir Editör
09.01.2024 - 21:54

Teknolojinin gelişmesi her zaman iyi sonuçlar vermiyormuş. Nereden mi biliyoruz, Mert Razaman Demir'in kaşlarından! Photoshop ile kaşları alınan Mert Ramazan Demir bambaşka birine dönüştü, sosyal medyadan yorum yağdı!

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Son dönemin en popüler ve en çok beğenilen isimlerinden biri olan Mert Ramazan Demir, oyunculuğu ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son dönemin en popüler ve en çok beğenilen isimlerinden biri olan Mert Ramazan Demir, oyunculuğu ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ancak bu kez onu gündeme getiren bu konulardan hiçbiri değil, kaşları!

Ancak bu kez onu gündeme getiren bu konulardan hiçbiri değil, kaşları!

Ama kendisi zaten ilk kez kaşlarıyla gündeme gelmiyor. Özellikle ilk popüler olmaya başladığı dönemde pek çok kişi kaşlarıyla ilgili sitem etmiş ve bir değişikliğe gitmesini önermişti.

Ama kendisi zaten ilk kez kaşlarıyla gündeme gelmiyor. Özellikle ilk popüler olmaya başladığı dönemde pek çok kişi kaşlarıyla ilgili sitem etmiş ve bir değişikliğe gitmesini önermişti.

Çok şükür Mert Bey hayranlarını dinlememiş ve kaşlarına dokunmamış.

Çok şükür Mert Bey hayranlarını dinlememiş ve kaşlarına dokunmamış.

Neden mi böyle diyoruz? Çünkü photoshop ile Mert Ramazan Demir'in kaşları alındı ve ortaya bambaşka bir insan çıktı.

Neden mi böyle diyoruz? Çünkü photoshop ile Mert Ramazan Demir'in kaşları alındı ve ortaya bambaşka bir insan çıktı.
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Onun bu görüntüsüne sosyal medyadan yorum yağdı.

Onun bu görüntüsüne sosyal medyadan yorum yağdı.
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Siz Mert Ramazan Demir'i 90'lar kaşıyla nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Mert Ramazan Demir'i 90'lar kaşıyla nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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