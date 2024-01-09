Doğu Demirkol'un Pardesüyü Andıran Gala Tarzı Görenleri Şaşkına Çevirdi
Doğu Demirkol'un Pardesüyü Andıran Gala Tarzı Görenleri Şaşkına Çevirdi
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Yaşam Koçu filminin galasına alışılmadık bir tarzla katılım sağlayınca görenler bi' miktar şaşırdı!
Bakalım siz tarzını nasıl bulacaksınız... 👇
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Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, zaman zaman ya açıklamaları ya da paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.
Ancak ünlü oyuncu bu sefer kendisini görmeye alışık olmadığımız bir tarzla sosyal medyada gündem oldu.
Yağmur Tanrısevsin ile başrolleri paylaştığı "Yaşam Koçu" filminin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi.
Demirkol'un yaşam koçlarını tiye aldığı filmin galasında filmden çok gala tarzı konuşuldu!
Demirkol'un giydiği siyah uzun üst, pardesü ve abayaya benzetildi.
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Ünlü komedyen senaristliğini üstlendiği filminin hatırına farklı bir seçim de yapmış olabilir.
Elbette ilk yorumlar da gecikmedi...
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