Kızının Doğum Günü İçin Maşa Kılığına Giren Meryem Uzerli Tatlılığıyla Hepimizi Şeker Komasına Soktu
Kızının Doğum Günü İçin Maşa Kılığına Giren Meryem Uzerli Tatlılığıyla Hepimizi Şeker Komasına Soktu
Meryem Uzerli küçük kızının 3. yaş doğum günü için Maşa kılığına girdi ve görenleri tatlığı ile eritti!
Bakalım siz beğenecek misiniz... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle hayatımıza giren ve akıllara kazınan Meryem Uzerli'yi tanımayan yoktur.
Güzel oyuncu mesleğindeki başarısının yanı sıra, samimiyeti ve içtenliği ile öne çıkan bir isim.
En son yalansız dolansız estetik doktorunu paylaşan Uzerli'nin Kim Kardashian ile aynı plastik cerrahı paylaştığını öğrenmiştik.
Kızlarıyla birlikte sık sık paylaşım yapan uzerli, her seferinde görenlere 'maşallah' dedirtiyor!
Ünlü oyuncu şimdi de küçük kızının 3. yaş doğum günü için verdiği partiyle çok beğenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu, küçük kızının doğum günü için Maşa kılığına girdi. 😍
Oldukça başarılı bir cosplay olmamış mı? 🥰
Meryem Uzerli doğum gününden annesi, babası ve kız kardeşi Canan Uzerli ile bir aile fotoğrafı da paylaştı.
Uzerli'nin Maşa kılığı ise çok ama çok beğenildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın