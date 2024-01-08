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Kızının Doğum Günü İçin Maşa Kılığına Giren Meryem Uzerli Tatlılığıyla Hepimizi Şeker Komasına Soktu

Kızının Doğum Günü İçin Maşa Kılığına Giren Meryem Uzerli Tatlılığıyla Hepimizi Şeker Komasına Soktu

Meryem Uzerli
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 22:22

Meryem Uzerli küçük kızının 3. yaş doğum günü için Maşa kılığına girdi ve görenleri tatlığı ile eritti!

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"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle hayatımıza giren ve akıllara kazınan Meryem Uzerli'yi tanımayan yoktur.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan karakteriyle hayatımıza giren ve akıllara kazınan Meryem Uzerli'yi tanımayan yoktur.

Güzel oyuncu mesleğindeki başarısının yanı sıra, samimiyeti ve içtenliği ile öne çıkan bir isim.

Güzel oyuncu mesleğindeki başarısının yanı sıra, samimiyeti ve içtenliği ile öne çıkan bir isim.

En son yalansız dolansız estetik doktorunu paylaşan Uzerli'nin Kim Kardashian ile aynı plastik cerrahı paylaştığını öğrenmiştik.

En son yalansız dolansız estetik doktorunu paylaşan Uzerli'nin Kim Kardashian ile aynı plastik cerrahı paylaştığını öğrenmiştik.

Kızlarıyla birlikte sık sık paylaşım yapan uzerli, her seferinde görenlere 'maşallah' dedirtiyor!

Kızlarıyla birlikte sık sık paylaşım yapan uzerli, her seferinde görenlere 'maşallah' dedirtiyor!

Ünlü oyuncu şimdi de küçük kızının 3. yaş doğum günü için verdiği partiyle çok beğenildi.

Ünlü oyuncu şimdi de küçük kızının 3. yaş doğum günü için verdiği partiyle çok beğenildi.
www.instagram.com
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Ünlü oyuncu, küçük kızının doğum günü için Maşa kılığına girdi. 😍

Ünlü oyuncu, küçük kızının doğum günü için Maşa kılığına girdi. 😍
www.instagram.com

Oldukça başarılı bir cosplay olmamış mı? 🥰

Oldukça başarılı bir cosplay olmamış mı? 🥰
www.instagram.com

Meryem Uzerli doğum gününden annesi, babası ve kız kardeşi Canan Uzerli ile bir aile fotoğrafı da paylaştı.

Meryem Uzerli doğum gününden annesi, babası ve kız kardeşi Canan Uzerli ile bir aile fotoğrafı da paylaştı.
www.instagram.com

Uzerli'nin Maşa kılığı ise çok ama çok beğenildi!

Uzerli'nin Maşa kılığı ise çok ama çok beğenildi!
www.instagram.com
www.instagram.com
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www.instagram.com

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