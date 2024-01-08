Taylor Swift Avrupa Yakası'nı Yazamazdı! Gülse Birsel'e Yapılan Benzetmeler Akşamınızı Renklendirecek
Taylor Swift Avrupa Yakası'nı Yazamazdı! Gülse Birsel'e Yapılan Benzetmeler Akşamınızı Renklendirecek
Farklı dünyaların insanı olsalar da, Twitter (X) camiası onları bir araya getirdi. Taylor Swift'e benzerliğiyle görenleri gülümseten Gülse Birsel'e yorumlar gecikmedi!
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Bir tarafta müzik endüstrisini sırtlanan Taylor Swift,
Bir diğer tarafta da ülkemizde komedinin hakkını veren Gülse Birsel var.
Kendi alanlarının en başarılı iki kadını olan bu ikiliyi bir arada göreceğimizi biz de hiç düşünmemiştik...
Ancak Gülse Birsel'in uzun saçlarıyla Taylor Swift'e olan benzerliği kullanıcıların gözünden kaçmadı!
Ardından hem sadece Swiftie'lerin anlayacağı referanslar hem de komik yorumlar gecikmedi!
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Kesinlikle!
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