New York'taki Karşılıklı İki Apartman Dairesi Görenlerin Klostrofobisini Tetikledi!
New York'taki Karşılıklı İki Apartman Dairesi Görenlerin Klostrofobisini Tetikledi!
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Barınma sorunu çok da yabancı olduğumuz bir konu değil: Benzer mesele New York vatandaşına da dert olmuş durumda.
Ya yüksek kiralar olsun ya da barınılmayacak durumdaki 'uygun fiyatlı' evler olsun, zaman zaman New York'tan da ilginç manzaralara şahitlik ediyoruz.
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan iki dairenin kapısı görenlere akıl tutulması yaşattı!
Gerçekliği tartışılan apartman dairelerini gören kullanıcıların hem anksiyetesi hem de klostrofobisi tetiklendi!
Fotoğrafın sahibi gerçek olmadığı iddialarını "Korkarım ki bu fotoğrafı bu akşam çektim ve gayette gerçek" diyerek cevapladı.
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"İki komşu da aynı anda evden çıkınca"
"İşte arkadaşlarımla bu kadar yakın olmak istiyorum"
"Ben ve komşum aynı anda evden çıkınca"
"Ya kapıları aynı anda açıp öpüşseydik"
"Meraklı kişiliğim"
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"Komşunla aynı anda işe gitmek için çıktığınızda"
"Kapılar temsili"
"Beni ve New York'taki apartman dairemi yalnız bırakın!"
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