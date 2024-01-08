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New York'taki Karşılıklı İki Apartman Dairesi Görenlerin Klostrofobisini Tetikledi!

New York'taki Karşılıklı İki Apartman Dairesi Görenlerin Klostrofobisini Tetikledi!

New York
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 19:07

New York'ta bulunduğu iddia edilen karşılıklı iki apartman dairesi görenlere akıl tutulması yaşattı. Tek bir kişinin anca sığacağı genişlikteki hol ve karşılıklı iki dairenin kapısı 'Yok artık!' dedirtti. Bakalım...

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Barınma sorunu çok da yabancı olduğumuz bir konu değil: Benzer mesele New York vatandaşına da dert olmuş durumda.

Barınma sorunu çok da yabancı olduğumuz bir konu değil: Benzer mesele New York vatandaşına da dert olmuş durumda.

Ya yüksek kiralar olsun ya da barınılmayacak durumdaki 'uygun fiyatlı' evler olsun, zaman zaman New York'tan da ilginç manzaralara şahitlik ediyoruz.

Ya yüksek kiralar olsun ya da barınılmayacak durumdaki 'uygun fiyatlı' evler olsun, zaman zaman New York'tan da ilginç manzaralara şahitlik ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan iki dairenin kapısı görenlere akıl tutulması yaşattı!

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan iki dairenin kapısı görenlere akıl tutulması yaşattı!
twitter.com

New York gerçek bir yer değil

Gerçekliği tartışılan apartman dairelerini gören kullanıcıların hem anksiyetesi hem de klostrofobisi tetiklendi!

Gerçekliği tartışılan apartman dairelerini gören kullanıcıların hem anksiyetesi hem de klostrofobisi tetiklendi!

Ardından çeşitli yorumlar geldi.

Fotoğrafın sahibi gerçek olmadığı iddialarını "Korkarım ki bu fotoğrafı bu akşam çektim ve gayette gerçek" diyerek cevapladı.

Fotoğrafın sahibi gerçek olmadığı iddialarını "Korkarım ki bu fotoğrafı bu akşam çektim ve gayette gerçek" diyerek cevapladı.
twitter.com
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"İki komşu da aynı anda evden çıkınca"

"İki komşu da aynı anda evden çıkınca"

"İşte arkadaşlarımla bu kadar yakın olmak istiyorum"

"İşte arkadaşlarımla bu kadar yakın olmak istiyorum"
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"Ben ve komşum aynı anda evden çıkınca"

"Ben ve komşum aynı anda evden çıkınca"
twitter.com

"Ya kapıları aynı anda açıp öpüşseydik"

"Ya kapıları aynı anda açıp öpüşseydik"
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"Meraklı kişiliğim"

"Meraklı kişiliğim"
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"Komşunla aynı anda işe gitmek için çıktığınızda"

"Komşunla aynı anda işe gitmek için çıktığınızda"

"Kapılar temsili"

"Kapılar temsili"

"Beni ve New York'taki apartman dairemi yalnız bırakın!"

"Beni ve New York'taki apartman dairemi yalnız bırakın!"
twitter.com

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