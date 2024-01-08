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Henry Cavill'in Kız Arkadaşıyla Fotoğrafı Sosyal Medya Kullanıcılarını Dertlendirmekten Beter Etti

Henry Cavill'in Kız Arkadaşıyla Fotoğrafı Sosyal Medya Kullanıcılarını Dertlendirmekten Beter Etti

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 18:32

Ünlü oyuncu Henry Cavill sevilmeyecek gibi değil. Haliyle bir ilişkisinin olması hayranlarının hayallerini suya düşürüyor: Cavill'in kız arkadaşıyla tekrardan gündem olan fotoğrafı, görenleri dertlerden dertlere sürükledi! 

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"Enola Holmes", "The Witcher", "Man of Steel" ve daha birçok ünlü yapımda izlediğimiz Henry Cavill'i tanımayanımız yok.

"Enola Holmes", "The Witcher", "Man of Steel" ve daha birçok ünlü yapımda izlediğimiz Henry Cavill'i tanımayanımız yok.

Yakışıklılığının tartışma konusu bile olmadığı Henry Cavill'i beğenmeyen neredeyse kimse yok desek abartmış olmayız!

Yakışıklılığının tartışma konusu bile olmadığı Henry Cavill'i beğenmeyen neredeyse kimse yok desek abartmış olmayız!

Bu yüzden de kendisinin Natalie Viscuso ile olan ilişkisi çok kıskanılıyor...

Bu yüzden de kendisinin Natalie Viscuso ile olan ilişkisi çok kıskanılıyor...

2021 yılından beri beraber olan çiftten gelen her yeni poz hayranların hayallerini bir bir suya düşürüyor.

2021 yılından beri beraber olan çiftten gelen her yeni poz hayranların hayallerini bir bir suya düşürüyor.

Cavill'in sevgilisiyle tekrardan gündem olan fotoğrafına hem hayal kırıklığı hem de kıskançlıkla harmanlanmış yorumlar gecikmedi!

Cavill'in sevgilisiyle tekrardan gündem olan fotoğrafına hem hayal kırıklığı hem de kıskançlıkla harmanlanmış yorumlar gecikmedi!
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1. Bu editi izleyip etkilenmeyen yalan söylüyordur!

2. Renkler ve zevkler tartışılmaz tabii...

2. Renkler ve zevkler tartışılmaz tabii...
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3. Natalie kocan olay!

3. Natalie kocan olay!
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4. Bir umuttur yaşamak...

4. Bir umuttur yaşamak...
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5. 😂

5. 😂
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7. Manifest...

7. Manifest...
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10. 😂

10. 😂
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