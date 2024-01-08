Henry Cavill'in Kız Arkadaşıyla Fotoğrafı Sosyal Medya Kullanıcılarını Dertlendirmekten Beter Etti
Henry Cavill'in Kız Arkadaşıyla Fotoğrafı Sosyal Medya Kullanıcılarını Dertlendirmekten Beter Etti
Ünlü oyuncu Henry Cavill sevilmeyecek gibi değil. Haliyle bir ilişkisinin olması hayranlarının hayallerini suya düşürüyor: Cavill'in kız arkadaşıyla tekrardan gündem olan fotoğrafı, görenleri dertlerden dertlere sürükledi!
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"Enola Holmes", "The Witcher", "Man of Steel" ve daha birçok ünlü yapımda izlediğimiz Henry Cavill'i tanımayanımız yok.
Yakışıklılığının tartışma konusu bile olmadığı Henry Cavill'i beğenmeyen neredeyse kimse yok desek abartmış olmayız!
Bu yüzden de kendisinin Natalie Viscuso ile olan ilişkisi çok kıskanılıyor...
2021 yılından beri beraber olan çiftten gelen her yeni poz hayranların hayallerini bir bir suya düşürüyor.
Cavill'in sevgilisiyle tekrardan gündem olan fotoğrafına hem hayal kırıklığı hem de kıskançlıkla harmanlanmış yorumlar gecikmedi!
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2. Renkler ve zevkler tartışılmaz tabii...
3. Natalie kocan olay!
4. Bir umuttur yaşamak...
5. 😂
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6.
7. Manifest...
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9.
10. 😂
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