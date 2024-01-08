Çakma Brooklyn Beckham: İdo Tatlıses İkizlere Hamile Eşinin Yüzünün Dövmesini Yaptırdı
Çakma Brooklyn Beckham: İdo Tatlıses İkizlere Hamile Eşinin Yüzünün Dövmesini Yaptırdı
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Sosyal medyanın gözde çiftleri arasında yer alan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'ye mutlaka denk gelmişsinizdir.
İki yıl önce dünyaevine giren çift, her sevgi dolu paylaşımı ile gönülleri adeta fethediyor!
Şimdilerde ikiz bebek bekleyen Tatlıses çiftinin iki tane oğlu olacağı haberi herkesi sevindirmişti.
Şimdi de eşine olan sevgisinden kimsenin şüphe etmediği İdo Tatlıses, aşkını bir kez daha kanıtlarcasına bir jestte bulundu!
İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye sürpriz olarak yüzünü koluna dövme yaptırdı!
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Elbette bu sürpriz karşısında Şefkatli de epey şaşırmış olsa gerek...
Dövmede ilham alınan fotoğraf ise buymuş. 😍👇
Peki İdo Tatlıses bu fikri David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'dan almış olabilir mi?
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