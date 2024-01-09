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Yaşadığı Zorlukları Anlatarak İçimizi Yakan Engelli TikToker Hakan Yağar'a Nevşehir Belediyesi Sahip Çıkacak!

Yaşadığı Zorlukları Anlatarak İçimizi Yakan Engelli TikToker Hakan Yağar'a Nevşehir Belediyesi Sahip Çıkacak!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
09.01.2024 - 20:47

Testo Taylan, geçtiğimiz gün yaptığı TikTok yayınlarıyla fenomen haline gelen Hakan Yağar'ı ziyaret etti. Videoda yaşadığı eziyetleri anlatan Hakan Yağar içimizi yakmıştı. Darp edilen, numarası ve adresi ifşa olan ve türlü zorluklarla baş etmeye çalışan engelli TikToker Hakan Yağar'a Nevşehir Belediyesi sahip çıkacağını açıkladı.

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Hakan Yağar'ı tanımayan yoktur. Kendisi son dönemlerde sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden birisi.

Hakan Yağar'ı tanımayan yoktur. Kendisi son dönemlerde sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden birisi.

Bedensel ve fiziksel engeli bulunan Hakan Yağar, TikTok kariyerine evde çok yalnız olduğu ve tek başına olmaktan sıkıldığı için açtığı yayınlarla başlamış.

Bedensel ve fiziksel engeli bulunan Hakan Yağar, TikTok kariyerine evde çok yalnız olduğu ve tek başına olmaktan sıkıldığı için açtığı yayınlarla başlamış.

Kendi halinde yayınlar açan Hakan Yağar'ın saf duyguları maalesef ki suistimal edildi. Engeliyle dalga geçilen Hakan Yağar'ın numarası bazı kendini bilmezler tarafından internette yayıldı. Yayındayken yüzlerce arama ve mesajla karşı karşıya gelen Yağar'ın o anları ise dalga konusu oldu.

Aslında biz kendisini ilk kez 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağlık ekipleri tarafından oy kullanmaya giderken çekilmiş fotoğrafıyla tanımıştık.

Aslında biz kendisini ilk kez 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağlık ekipleri tarafından oy kullanmaya giderken çekilmiş fotoğrafıyla tanımıştık.

Gerçi bu bile sosyal medyada goygoy malzemesi yapıldı...

Bir gün evde yalnız çok sıkıldığı için TikTok'ta kendi kendine yayınlar açan Yağar, kitlenin bu kadar büyüyeceğini ve kalbi kirli insanlara denk geleceğini asla tahmin etmedi. Her anını TikTok'ta yaşıyordu.

Bir gün evde yalnız çok sıkıldığı için TikTok'ta kendi kendine yayınlar açan Yağar, kitlenin bu kadar büyüyeceğini ve kalbi kirli insanlara denk geleceğini asla tahmin etmedi. Her anını TikTok'ta yaşıyordu.
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Yakın zamanda vefat eden annesinin mezarına yatıp ağladığı anlar ise yüreğimizi dağlamıştı...

Yakın zamanda vefat eden annesinin mezarına yatıp ağladığı anlar ise yüreğimizi dağlamıştı...

Babasını 32 yıl önce kaybeden Yağar, annesinin de gidişiyle iyice kimsesiz kalmıştı. Aslında ablaları vardı fakat onlar da Hakan Yağar'a sırt çevirmişti.

Biz sadece internette gördüğümüz kadarını biliyorduk... Meğer yaşadıkları, gördüklerimizin bin katıymış... Bunu da Testo Taylan ortaya çıkardı.

Biz sadece internette gördüğümüz kadarını biliyorduk... Meğer yaşadıkları, gördüklerimizin bin katıymış... Bunu da Testo Taylan ortaya çıkardı.

Hakan Yağar'ı memleketi Nevşehir'de ziyarete giden Taylan, tüm ihtiyaçlarını karşılamış ve hatta en büyük hayali olan arabada gezme hayalini de gerçekleştirmişti.

Hakan Yağar'ı memleketi Nevşehir'de ziyarete giden Taylan, tüm ihtiyaçlarını karşılamış ve hatta en büyük hayali olan arabada gezme hayalini de gerçekleştirmişti.

Video açıklamalarına ise bağış yapmak isteyenler için Hakan Yağar'ın IBAN'ını da eklemişti.

Hakan Yağar'a internet üstünden kapıda ödeme seçerek 150 lahmacun ve 150 ayran söyleyerek zor duruma düşürenler mi dersiniz, evinin adresini bulup zorla eve girerek darp edenler mi dersiniz!

Hakan Yağar'a internet üstünden kapıda ödeme seçerek 150 lahmacun ve 150 ayran söyleyerek zor duruma düşürenler mi dersiniz, evinin adresini bulup zorla eve girerek darp edenler mi dersiniz!

Bazı insanların gerçekten kalbi çok kirli!

Detaylar için 👇

Binbir türlü sıkıntılar yaşayan kimsesiz ve engelli Hakan Yağar'a Testo Taylan'ın ardından Nevşehir Belediyesi de sahip çıktı!

Binbir türlü sıkıntılar yaşayan kimsesiz ve engelli Hakan Yağar'a Testo Taylan'ın ardından Nevşehir Belediyesi de sahip çıktı!
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a Hakan Yağar'ın durumundan bahsetti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a Hakan Yağar'ın durumundan bahsetti.

Mehmet Savran ise Hakan Yağar hakkında detaylı bilgi isteyerek onu ziyaret etti.

Mehmet Savran ise Hakan Yağar hakkında detaylı bilgi isteyerek onu ziyaret etti.

Ziyaret sonucu olarak Hakan Yağar'a yeni bir akülü araba sözü veren Savran; Yağar'ın numarasını ve adresini paylaşan, evine sipariş yollayan, evine gelip darp eden ve türlü tacizlerde bulunan kişiler hakkında da yetkili mercilere başvuracağını duyurdu.

Ziyaret sonucu olarak Hakan Yağar'a yeni bir akülü araba sözü veren Savran; Yağar'ın numarasını ve adresini paylaşan, evine sipariş yollayan, evine gelip darp eden ve türlü tacizlerde bulunan kişiler hakkında da yetkili mercilere başvuracağını duyurdu.

Ayrıca tüm masraflarını üstlenecekler.

Ne diyelim, umarız ki bundan sonrası Hakan Yağar için çok güzel olur...

Ne diyelim, umarız ki bundan sonrası Hakan Yağar için çok güzel olur...

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