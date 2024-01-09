Yaşadığı Zorlukları Anlatarak İçimizi Yakan Engelli TikToker Hakan Yağar'a Nevşehir Belediyesi Sahip Çıkacak!

Testo Taylan, geçtiğimiz gün yaptığı TikTok yayınlarıyla fenomen haline gelen Hakan Yağar'ı ziyaret etti. Videoda yaşadığı eziyetleri anlatan Hakan Yağar içimizi yakmıştı. Darp edilen, numarası ve adresi ifşa olan ve türlü zorluklarla baş etmeye çalışan engelli TikToker Hakan Yağar'a Nevşehir Belediyesi sahip çıkacağını açıkladı.