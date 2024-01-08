Armağan Çağlayan'ın Yeni Videosunda Pazarcılarla Birlikte Kına Gecesi Parodisi Yaptığı Anlar Çok Konuşuldu

Armağan Çağlayan'ın, 196sekiz isimli YouTube hesabında yayınladığı 'Armağan Çağlayan'la Bir Gün' isimli programının bu ayki konuğu pazarcı Özgür Doğru oldu. Özgür Doğru ile bir gün boyunca bir pazarcının hayatını yaşayan Armağan Çağlayan, gittiği pazarda diğer pazarcılar ile birlikte 'kına gecesi koreografisi' yapınca sosyal medyada bir hayli konuşuldu!