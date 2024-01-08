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Armağan Çağlayan'ın Yeni Videosunda Pazarcılarla Birlikte Kına Gecesi Parodisi Yaptığı Anlar Çok Konuşuldu

Armağan Çağlayan'ın Yeni Videosunda Pazarcılarla Birlikte Kına Gecesi Parodisi Yaptığı Anlar Çok Konuşuldu

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
08.01.2024 - 16:35

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Armağan Çağlayan'ın, 196sekiz isimli YouTube hesabında yayınladığı 'Armağan Çağlayan'la Bir Gün' isimli programının bu ayki konuğu pazarcı Özgür Doğru oldu. Özgür Doğru ile bir gün boyunca bir pazarcının hayatını yaşayan Armağan Çağlayan, gittiği pazarda diğer pazarcılar ile birlikte 'kına gecesi koreografisi' yapınca sosyal medyada bir hayli konuşuldu!

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Armağan Çağlayan, son birkaç yıldır 196Sekiz isimli YouTube hesabında birçok format yayınlıyor.

Armağan Çağlayan, son birkaç yıldır 196Sekiz isimli YouTube hesabında birçok format yayınlıyor.

Birçok ünlü, siyasi ve fenomen ismi konuk aldığı Gör Beni formatıyla milyonlarca izlenmeye ev sahipliği yapan Çağlayan, bir de "Armağan Çağlayan'la Bir Gün" isimli formata başladı.

Birçok ünlü, siyasi ve fenomen ismi konuk aldığı Gör Beni formatıyla milyonlarca izlenmeye ev sahipliği yapan Çağlayan, bir de "Armağan Çağlayan'la Bir Gün" isimli formata başladı.

Bu formatta ise birbirinden farklı meslek gruplarından birçok farklı kişiyle 1 gün geçiren Armağan Çağlayan, her ay yeni bir videoyla karşımıza çıkıyor.

Bu formatta ise birbirinden farklı meslek gruplarından birçok farklı kişiyle 1 gün geçiren Armağan Çağlayan, her ay yeni bir videoyla karşımıza çıkıyor.

Bu ayki konuğu ise İstanbul'da pazarcılık yapan Özgür Doğru oldu.

Bu ayki konuğu ise İstanbul'da pazarcılık yapan Özgür Doğru oldu.

Özgür Doğru'yu sosyal medyaya yüklediği parodi videolardan tanıyoruz...

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Pazardaki arkadaşlarıyla parodi videolar çeken ve paylaşan Özgür Doğru, bir gününü Armağan Çağlayan ile paylaştı.

Ve o parodi videolara Armağan Çağlayan'ı da dahil etti!

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
twitter.com

Peki siz Armağan Çağlayan'ın performansını nasıl buldunuz?

Peki siz Armağan Çağlayan'ın performansını nasıl buldunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...

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