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Cezaevindeki Bahar Candan'a Bir Darbe de Ebru Polat'tan Geldi

Cezaevindeki Bahar Candan'a Bir Darbe de Ebru Polat'tan Geldi

Bahar Candan
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.01.2024 - 13:01

Fenomenler ve davalar son dönemde gündemi en meşgul eden konular arasında. Bu isimlerden biri de tutuklanan Bahar Candan'dı bildiğiniz gibi. Ebru Polat, daha önce problem yaşadığı Bahar Candan'ı affetmedi. Yeni bir davanın daha yolda olduğunu söylerken, Bahar Candan kaybettiği davayla bir darbe daha yemiş oldu.

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Bir dönemler ekranları kasıp kavuran giyim yarışması İşte Benim Stilim'in o zamanlar dikkat çeken yaroşmacılarından biri de Bahar Candan'dı.

Bir dönemler ekranları kasıp kavuran giyim yarışması İşte Benim Stilim'in o zamanlar dikkat çeken yaroşmacılarından biri de Bahar Candan'dı.

Önceki sezon ablası Nihal Candan'ın yarışmasının ardından, programın dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Bahar Candan hareketleriyle de ön plana çıkıyordu.

Yarışmanın ardından Nihal ve Bahar Candan kardeşleri sıklıkla sosyal medyada görmeye başladık.

Yarışmanın ardından Nihal ve Bahar Candan kardeşleri sıklıkla sosyal medyada görmeye başladık.

Fenomen haline gelen kardeşlerin hem değişimleri, hem de paylaşımları bir hayli merak uyandırmaya başlamıştı. Özellikle Bahar Candan'ın bir dönem yaptığı paylaşımlar gören herkesi hayrete düşürüyordu.

Tabii onun yanı sıra katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalar da gündemde karşımıza çıkar olmuştu.

Tabii onun yanı sıra katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalar da gündemde karşımıza çıkar olmuştu.

Fenomen olduğu ilk dönemde Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Bahar Candan, söylediklerinin uyumsuzluğu ve kendiyle çelişmesiyle herkesi düşünceler denizinde sürüklüyordu. Okan Bayülgen'den tutun da Armağan Çağlayan'a kadar pek çok yere konuk olmuştu.

Daha sonra fenomen davalarının bu denli patlak verdiği noktada bir diğer gözaltı da Bahar ve Nihal Candan kardeşlere gelmişti.

Daha sonra fenomen davalarının bu denli patlak verdiği noktada bir diğer gözaltı da Bahar ve Nihal Candan kardeşlere gelmişti.

Fenomen kardeşler, bir suç çetesinin paralarını akladıkları iddialarıyla önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Soruşturmaları devam ederken, Bahar Candan'a bir yıkıcı darbe daha geldi.

Soruşturmaları devam ederken, Bahar Candan'a bir yıkıcı darbe daha geldi.

Para aklamasından ve şu an cezaevinde olmasından bağımsız olarak yıllar önce açılan bir davada Bahar Candan haksız bulundu.

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Hatırlamayanlar için Ebru Polat ve Bahar Candan, "Al Sana Haber" isimli programda yorumculuk yaptıkları sırada birbirlerine girmişlerdi.

Hatırlamayanlar için Ebru Polat ve Bahar Candan, "Al Sana Haber" isimli programda yorumculuk yaptıkları sırada birbirlerine girmişlerdi.

Seyhan Soylu'nun da dahil olduğu programı belki daha önce görmüşsünüzdür. Bu program sırasında Bahar Candan ve Ebru Polat arasındaki gerilim hiçbir zaman düşmedi. Son olarak Bahar Candan'ın sesini yükselttiği tartışmada Ebru Polat yayını terk etmişti. Bahar Candan'ın kendisine hakaret etmesi dolayısıyla tazminat davası açan Ebru Polat'a, Candan 'Ebru Polat’a ne yaptım ki gidip bana dava açıyor? Gidip kendisine çok pahalı araba alıyor. Benim 10 bin lirama mı ihtiyacı var?' demişti.

Ebru Polat'ın kendisinden para koparmak istediğini söyleyen Bahar Candan, "Muhtemelen davayı da kaybedeceğim ve o parayı ödeyeceğim ama haram olsun." demişti.

Ebru Polat'ın kendisinden para koparmak istediğini söyleyen Bahar Candan, "Muhtemelen davayı da kaybedeceğim ve o parayı ödeyeceğim ama haram olsun." demişti.

Programın moderatörü Seyhan Soylu da Bahar Candan'ı haksız bulmuş ve ona ikazda bulunmuştu. 2021'den beridir devam eden olayın ardından davaya ilişkin kararın çıktığını Ebru Polat açıkladı.

Ebru Polat Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda "Bahar Candan davasını kazandım. Bir ara bana çok kafayı takmıştı, mecbur kalmıştık." dedi.

Ebru Polat Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda "Bahar Candan davasını kazandım. Bir ara bana çok kafayı takmıştı, mecbur kalmıştık." dedi.

Yazdıkları haricinde paylaşımında 'Mahkemede bizden ceza aldı, savcılık Bahar ile ilgili aynı zamanda tehditle ilgili dava açmamı da istedi onun üzerine de Bahar o arada hapiste şu anda.' ifadelerine yer verdi.

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