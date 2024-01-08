Cezaevindeki Bahar Candan'a Bir Darbe de Ebru Polat'tan Geldi

Seyhan Soylu'nun da dahil olduğu programı belki daha önce görmüşsünüzdür. Bu program sırasında Bahar Candan ve Ebru Polat arasındaki gerilim hiçbir zaman düşmedi. Son olarak Bahar Candan'ın sesini yükselttiği tartışmada Ebru Polat yayını terk etmişti. Bahar Candan'ın kendisine hakaret etmesi dolayısıyla tazminat davası açan Ebru Polat'a, Candan 'Ebru Polat’a ne yaptım ki gidip bana dava açıyor? Gidip kendisine çok pahalı araba alıyor. Benim 10 bin lirama mı ihtiyacı var?' demişti.