Cezaevindeki Bahar Candan'a Bir Darbe de Ebru Polat'tan Geldi
Cezaevindeki Bahar Candan'a Bir Darbe de Ebru Polat'tan Geldi
Fenomenler ve davalar son dönemde gündemi en meşgul eden konular arasında. Bu isimlerden biri de tutuklanan Bahar Candan'dı bildiğiniz gibi. Ebru Polat, daha önce problem yaşadığı Bahar Candan'ı affetmedi. Yeni bir davanın daha yolda olduğunu söylerken, Bahar Candan kaybettiği davayla bir darbe daha yemiş oldu.
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Bir dönemler ekranları kasıp kavuran giyim yarışması İşte Benim Stilim'in o zamanlar dikkat çeken yaroşmacılarından biri de Bahar Candan'dı.
Yarışmanın ardından Nihal ve Bahar Candan kardeşleri sıklıkla sosyal medyada görmeye başladık.
Tabii onun yanı sıra katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalar da gündemde karşımıza çıkar olmuştu.
Daha sonra fenomen davalarının bu denli patlak verdiği noktada bir diğer gözaltı da Bahar ve Nihal Candan kardeşlere gelmişti.
Soruşturmaları devam ederken, Bahar Candan'a bir yıkıcı darbe daha geldi.
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Hatırlamayanlar için Ebru Polat ve Bahar Candan, "Al Sana Haber" isimli programda yorumculuk yaptıkları sırada birbirlerine girmişlerdi.
Ebru Polat'ın kendisinden para koparmak istediğini söyleyen Bahar Candan, "Muhtemelen davayı da kaybedeceğim ve o parayı ödeyeceğim ama haram olsun." demişti.
Ebru Polat Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda "Bahar Candan davasını kazandım. Bir ara bana çok kafayı takmıştı, mecbur kalmıştık." dedi.
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