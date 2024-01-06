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Güzellik Merkezi Sahibi Ebru Polat, Instagram'ın Kendisine 'Yanlışlıkla' Gönderdiği Parayla Milyoner Oldu

Güzellik Merkezi Sahibi Ebru Polat, Instagram'ın Kendisine 'Yanlışlıkla' Gönderdiği Parayla Milyoner Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.01.2024 - 13:07

Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Ebru Polat, Instagram'daki lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Cesur pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Polat, Instagram'ın kendisine yüklü miktarda para gönderdiğini açıkladı. Bu yüklü miktarı fark eden Instagram'ın parayı geri çekmesi üzerine, Polat bir paylaşımda bulundu.

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Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi olarak tanınan Ebru Polat, sosyal medyanın tanınmış isimlerinden.

Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi olarak tanınan Ebru Polat, sosyal medyanın tanınmış isimlerinden.

Instagram hesabında yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, cesur pozları ve paylaşımlarıyla sık sık gündemimize geliyor. Öyle ki kendisine sık sık özel mesajların da geldiğini duyurmuştu.

Sosyal medyasını oldukça aktif kullanan isim, daha önce yaptığı açıklamalarla tartışma konusu olmuştu.

Sosyal medyasını oldukça aktif kullanan isim, daha önce yaptığı açıklamalarla tartışma konusu olmuştu.

Çocuk sahibi olmak istediğini açıklayan Polat, doğum yapmak istemediğini ve Taylandlı bir çocuk 'sahiplenmek' istediğini açıklamıştı.

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından ise bütün gözler Ebru Polat'a çevrilmişti.

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından ise bütün gözler Ebru Polat'a çevrilmişti.

Dilan Polat'ı aratmayan birçok fenomen, Polatların tutuklanmasının ardından radara girdi. Bunlardan birisi de güzellik merkezi olan Ebru Polat oldu. 

Tabii soy isim benzerliği de dikkat çeken bir detaydı!

Ebru Polat, Dilan Polat ailesi ile hiçbir bağı olmadığını, yalnızca isim benzerliği olduğunu açıkladı.

Ebru Polat, Dilan Polat ailesi ile hiçbir bağı olmadığını, yalnızca isim benzerliği olduğunu açıkladı.

Ebru Polat, açıklamasında 'Danışanlarım ve sevenlerim bana çok soruyor, toplu cevap veriyorum. Polat ailesi ile herhangi bir akrabalığım vs. yoktur, sadece soyadı benzerliğidir' demişti.

Ebru Polat, son olarak Instagram'ın kendisine yüklü miktarda bir ödeme yaptığını duyurdu: Tam olarak 21 milyon dolar!

Ebru Polat, son olarak Instagram'ın kendisine yüklü miktarda bir ödeme yaptığını duyurdu: Tam olarak 21 milyon dolar!

Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Polat, Instagram'ın kendisine 21 milyon dolar gönderdiğini, ancak sabah yanlışlık olduğunun fark edimesiyle paranın geri çekildiğini duyurdu.

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"Yanlışlıkla Forbes en zenginler listesine girip sabah o listeden çıktım."

"Yanlışlıkla Forbes en zenginler listesine girip sabah o listeden çıktım."

'Instagram hesabıma 600 milyon TL gibi bir para atıldı' diyen Ebru Polat, şaşkınlığını gizleyemedi. Sabah paranın geri çekildiğini de açıklayan Polat, 'Instagram böyle bir şeyi nasıl yaparsın?' demeyi ihmal etmedi.

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2. Sayfa'nın bu video paylaşması üzerine, Ebru Polat'tan yorum da gecikmedi;

2. Sayfa'nın bu video paylaşması üzerine, Ebru Polat'tan yorum da gecikmedi;

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