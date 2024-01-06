Güzellik Merkezi Sahibi Ebru Polat, Instagram'ın Kendisine 'Yanlışlıkla' Gönderdiği Parayla Milyoner Oldu
Güzellik Merkezi Sahibi Ebru Polat, Instagram'ın Kendisine 'Yanlışlıkla' Gönderdiği Parayla Milyoner Oldu
Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Ebru Polat, Instagram'daki lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Cesur pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Polat, Instagram'ın kendisine yüklü miktarda para gönderdiğini açıkladı. Bu yüklü miktarı fark eden Instagram'ın parayı geri çekmesi üzerine, Polat bir paylaşımda bulundu.
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Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi olarak tanınan Ebru Polat, sosyal medyanın tanınmış isimlerinden.
Sosyal medyasını oldukça aktif kullanan isim, daha önce yaptığı açıklamalarla tartışma konusu olmuştu.
Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından ise bütün gözler Ebru Polat'a çevrilmişti.
Ebru Polat, Dilan Polat ailesi ile hiçbir bağı olmadığını, yalnızca isim benzerliği olduğunu açıkladı.
Ebru Polat, son olarak Instagram'ın kendisine yüklü miktarda bir ödeme yaptığını duyurdu: Tam olarak 21 milyon dolar!
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"Yanlışlıkla Forbes en zenginler listesine girip sabah o listeden çıktım."
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2. Sayfa'nın bu video paylaşması üzerine, Ebru Polat'tan yorum da gecikmedi;
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