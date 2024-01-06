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Skandal Epstein Davasında Yeni Gelişme: İntihar Eden Rus Modelin de Adayı Ziyaret Ettiği Ortaya Çıktı

Skandal Epstein Davasında Yeni Gelişme: İntihar Eden Rus Modelin de Adayı Ziyaret Ettiği Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.01.2024 - 08:53

Amerika'da kız çocuklarına cinsel istismar ve pedofiliden gözaltına alınıp hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein davasında yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Stephan Hawkings gibi ünlü isimlerin de davada adının geçmesinin ardından son olarak 2008 yılında intihar eden Rus modelin de adayı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

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Jeffrey Epstein, cinsel istismar ve pedofili ağı oluşturmakla suçlanmış, hapise atılmıştı.

Jeffrey Epstein, cinsel istismar ve pedofili ağı oluşturmakla suçlanmış, hapise atılmıştı.

Hapse girdikten sonra intihar ettiği öğrenilen Amerikalı milyarderin davasında son günlerde skandal gelişmeler yaşandı. Davaya yönelik 200 kişlik, oldukça ünlü isimlerin de geçtiği bir liste ortaya çıktı.

Epstein davasında Donald Trump, Micheal Jackson, Stephan Hawking ve Tom Cruise gibi isimlerin geçtiği öğrenildi.

Epstein davasında Donald Trump, Micheal Jackson, Stephan Hawking ve Tom Cruise gibi isimlerin geçtiği öğrenildi.

Epstein davasında adı geçen ve bugüne kadar bir kod adıyla gizlenen yaklaşık 200 kişinin adı, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklandı. Yaklaşık 200 kişinin olduğu listede, Hollywood'un ve siyasetin önde gelen isimleri yer alıyor.

Detaylar için;

Öte yandan milyarder iş insanı Epstein'ın kasasında kurbanlara dair 1200 kaset bulunduğu da söyleniyor.

Öte yandan milyarder iş insanı Epstein'ın kasasında kurbanlara dair 1200 kaset bulunduğu da söyleniyor.

Stephan Hawking'in adının grup seks iddialarına karıştığı ve skandalların bitmek bilmediği Esptein davasında, önümüzdeki günlerde yeni isimlerin de ortaya çıkması bekleniyor.

Ortaya çıkan belgelerde, 2008 yılında intihar eden Rus model Ruslana Korshunova'nın henüz 18 yaşındayken adaya seyahat ettiği ortaya çıktı.

Ortaya çıkan belgelerde, 2008 yılında intihar eden Rus model Ruslana Korshunova'nın henüz 18 yaşındayken adaya seyahat ettiği ortaya çıktı.

20 yaşında intihar eden Korshunova'nın intihar etmeden iki yıl önce, Esptein'in uçağında 'Little St. James' adlı adaya seyahat ettiği ortaya çıktı. 

Rus modelin adaya ziyaretinden birkaç hafta sonra, Epstein gözaltına alınmış ve hakkındaki suçlamalar ortaya çıkmıştı.

Ancak dosyalarla bir bağlantısı olan Rus modelin intihar sebebi net olarak bilinmiyor.

Ancak dosyalarla bir bağlantısı olan Rus modelin intihar sebebi net olarak bilinmiyor.

Korshunova'nın da adada istismar edilen kızlardan biri olabileceği öne sürülse de intihar sebebi net olarak bilinmiyor. Öte yandan Korshunova'nın intihar olayından sonra ailesini özlediğini ve özel hayatıyla ilgili sorunlar yaşadığını gösteren mesajları da ortaya çıkmıştı.

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