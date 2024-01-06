Skandal Epstein Davasında Yeni Gelişme: İntihar Eden Rus Modelin de Adayı Ziyaret Ettiği Ortaya Çıktı
Skandal Epstein Davasında Yeni Gelişme: İntihar Eden Rus Modelin de Adayı Ziyaret Ettiği Ortaya Çıktı
Amerika'da kız çocuklarına cinsel istismar ve pedofiliden gözaltına alınıp hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein davasında yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Stephan Hawkings gibi ünlü isimlerin de davada adının geçmesinin ardından son olarak 2008 yılında intihar eden Rus modelin de adayı ziyaret ettiği ortaya çıktı.
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Jeffrey Epstein, cinsel istismar ve pedofili ağı oluşturmakla suçlanmış, hapise atılmıştı.
Epstein davasında Donald Trump, Micheal Jackson, Stephan Hawking ve Tom Cruise gibi isimlerin geçtiği öğrenildi.
Öte yandan milyarder iş insanı Epstein'ın kasasında kurbanlara dair 1200 kaset bulunduğu da söyleniyor.
Ortaya çıkan belgelerde, 2008 yılında intihar eden Rus model Ruslana Korshunova'nın henüz 18 yaşındayken adaya seyahat ettiği ortaya çıktı.
Ancak dosyalarla bir bağlantısı olan Rus modelin intihar sebebi net olarak bilinmiyor.
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