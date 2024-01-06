Skandal Epstein Davasında Yeni Gelişme: İntihar Eden Rus Modelin de Adayı Ziyaret Ettiği Ortaya Çıktı

Amerika'da kız çocuklarına cinsel istismar ve pedofiliden gözaltına alınıp hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein davasında yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Stephan Hawkings gibi ünlü isimlerin de davada adının geçmesinin ardından son olarak 2008 yılında intihar eden Rus modelin de adayı ziyaret ettiği ortaya çıktı.