Kıvanç ve Beril Talu Çifti Neden Yurt Dışına Kaçtı? “Bizi Çocuğumuzla Tehdit Ettiler”
Çevrelerini yüksek kar vaadiyle yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Kıvanç ve Beril Tapu çifti, havaalanında gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çift verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmezken, borçlular tarafından çoçuklarıyla tehdit edildikleri için yurt dışına kaçtıklarını söyledi.
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Kıvanç Talu, reklamcı eşi Beril Talu ile birlikte çevrelerini yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Yaklaşık 2 aydır yurt dışında bulunan çift, ülkeye girişlerinde havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
Kıvanç Talu, borçular tarafından tehdit edildikleri için yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Milliyet’te yere alan habere göre; Kıvanç Talu’ya eşi Beril Talu’nun banka hesabındaki yüksek miktardaki para giriş çıkışları soruldu. Talu, eşinin 2023 Şubat ayında 10 yıldır çalıştığı şirketten zorla istifa ettirildiğini ve üzerine haksız bir borç yüklendiğini söyledi. Eşinin diğer insanların mağdur olmaması için borcu üstlendiğini söyleyen Talu, “Eşimin banka hesabına gelen bütün paralar, eşimin bu firma tarafından haksız şekilde işten çıkarılmasından dolayı eşimin ödemesi istenen, firma tarafından ödenmesi gereken başka şahıslara ait para ödemeleridir” dedi.
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