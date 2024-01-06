Kıvanç ve Beril Talu Çifti Neden Yurt Dışına Kaçtı? “Bizi Çocuğumuzla Tehdit Ettiler”

Milliyet’te yere alan habere göre; Kıvanç Talu’ya eşi Beril Talu’nun banka hesabındaki yüksek miktardaki para giriş çıkışları soruldu. Talu, eşinin 2023 Şubat ayında 10 yıldır çalıştığı şirketten zorla istifa ettirildiğini ve üzerine haksız bir borç yüklendiğini söyledi. Eşinin diğer insanların mağdur olmaması için borcu üstlendiğini söyleyen Talu, “Eşimin banka hesabına gelen bütün paralar, eşimin bu firma tarafından haksız şekilde işten çıkarılmasından dolayı eşimin ödemesi istenen, firma tarafından ödenmesi gereken başka şahıslara ait para ödemeleridir” dedi.