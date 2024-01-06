Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kıvanç ve Beril Talu Çifti Neden Yurt Dışına Kaçtı? “Bizi Çocuğumuzla Tehdit Ettiler”

Kıvanç ve Beril Talu Çifti Neden Yurt Dışına Kaçtı? “Bizi Çocuğumuzla Tehdit Ettiler”

Kıvanç Talu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.01.2024 - 10:53

Çevrelerini yüksek kar vaadiyle yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Kıvanç ve Beril Tapu çifti, havaalanında gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çift verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmezken, borçlular tarafından çoçuklarıyla tehdit edildikleri için yurt dışına kaçtıklarını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Kıvanç Talu, reklamcı eşi Beril Talu ile birlikte çevrelerini yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Kıvanç Talu, reklamcı eşi Beril Talu ile birlikte çevrelerini yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yaklaşık 2 aydır yurt dışında bulunan çift, ülkeye girişlerinde havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 2 aydır yurt dışında bulunan çift, ülkeye girişlerinde havaalanı polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Kıvanç Talu, borçular tarafından tehdit edildikleri için yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kıvanç Talu, borçular tarafından tehdit edildikleri için yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Milliyet’te yere alan habere göre; Kıvanç Talu’ya eşi Beril Talu’nun banka hesabındaki yüksek miktardaki para giriş çıkışları soruldu. Talu, eşinin 2023 Şubat ayında 10 yıldır çalıştığı şirketten zorla istifa ettirildiğini ve üzerine haksız bir borç yüklendiğini söyledi. Eşinin diğer insanların mağdur olmaması için borcu üstlendiğini söyleyen Talu, “Eşimin banka hesabına gelen bütün paralar, eşimin bu firma tarafından haksız şekilde işten çıkarılmasından dolayı eşimin ödemesi istenen, firma tarafından ödenmesi gereken başka şahıslara ait para ödemeleridir” dedi.

“Eşimin borç aldığı insanlarla Pendik ilçesinde B.B’nin evinde yapılan toplantıda borcunu ödeyeceğini, maddi olarak zorda olduğunu ancak ödeme vadesi veremediğini söylediğini aynı evde bulunan borç para aldığı N.H isimli şahsın eşi V.H isimli şahsın eşimi bir hafta 10 gün içinde bu parayı vermezse çocuğumun okulunu bulabileceğini, Türkiye’nin her yerinde eşimi bulabileceğini söyleyerek tehdit ettiğini ertesi gün eşim bana anlattı”

“Eşimin borç aldığı insanlarla Pendik ilçesinde B.B’nin evinde yapılan toplantıda borcunu ödeyeceğini, maddi olarak zorda olduğunu ancak ödeme vadesi veremediğini söylediğini aynı evde bulunan borç para aldığı N.H isimli şahsın eşi V.H isimli şahsın eşimi bir hafta 10 gün içinde bu parayı vermezse çocuğumun okulunu bulabileceğini, Türkiye’nin her yerinde eşimi bulabileceğini söyleyerek tehdit ettiğini ertesi gün eşim bana anlattı”
İçeriğin Devamı Aşağıda

“Bunun üzerine ben ve eşim çocuğumuzu güvenli bir yere götürmek için yurt dışına çıkma kararı aldık.”

“Bunun üzerine ben ve eşim çocuğumuzu güvenli bir yere götürmek için yurt dışına çıkma kararı aldık.”

Kıvanç Talu’nun ardından ifade veren Beril Talu da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Beril Tal, yaklaşık olarak 10 milyon lira geri ödemediği borç olduğunu ifade etti.

Kıvanç Talu’nun ardından ifade veren Beril Talu da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Beril Tal, yaklaşık olarak 10 milyon lira geri ödemediği borç olduğunu ifade etti.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın