Derya Uluğ'un Sevgilisi Asil Gök'ün Evlilik Sorularına Verdiği Yanıtlar Gündem Oldu!
Derya Uluğ'un Sevgilisi Asil Gök'ün Evlilik Sorularına Verdiği Yanıtlar Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=cqV-p...
HaberTürk ekranlarında yayınlanan Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu '5. gece' programına katılan Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ün evlilik soruları karşısındaki tavırları gündem oldu. Asil Gök'ün verdiği yanıtlar ise dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Asil Gök'le yıllardır ilişki yaşıyor. Birlikte de çalışan ikilinin evlendiklerine dair dedikodular ortaya atılmıştı.
Sık sık programlarda ve Derya Uluğ'un konser sahnesinde gördüğümüz ikiliyi son olarak HaberTürk ekranlarında yayınlanan Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "5. gece" programında izledik.
Program sunucusu Ersoy, Derya Uluğ ve Asil Gök'ü evlilik sorularıyla sıkıştırdı. Asil Gök'ün sorulara verdiği yanıtlar ise gündem oldu.
Kullanıcılar o anları yorumsuz bırakmadı.
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