Derya Uluğ'un Sevgilisi Asil Gök'ün Evlilik Sorularına Verdiği Yanıtlar Gündem Oldu!

HaberTürk ekranlarında yayınlanan Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu '5. gece' programına katılan Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök'ün evlilik soruları karşısındaki tavırları gündem oldu. Asil Gök'ün verdiği yanıtlar ise dikkat çekti.