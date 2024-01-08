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TikTok'ta 'Küçük Kız' Diyerek Korku Videoları Çeken Buket Kurt'un Değişimini Görmelisiniz!

TikTok'ta 'Küçük Kız' Diyerek Korku Videoları Çeken Buket Kurt'un Değişimini Görmelisiniz!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
08.01.2024 - 10:08

TikTok'ta yayınladığı 'Nerdesin küçük kız' videolarıyla tartışma yaratan, çektiği korku içerikleri nedeniyle şikayet edilen Buket Kurt isimli kullanıcının değişimi gören herkesi şaşırttı.

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İnsanların içinde oldukları karakterleri ya da davranışlarını görünce şaşkınlıktan dilimizi yutacak gibi olduğumuz TikTok platformunda "buketkurt517" isimli kullanıcı "Nerdesin küçük kız" diyerek çektiği videolarla öne çıkmıştı.

İnsanların içinde oldukları karakterleri ya da davranışlarını görünce şaşkınlıktan dilimizi yutacak gibi olduğumuz TikTok platformunda "buketkurt517" isimli kullanıcı "Nerdesin küçük kız" diyerek çektiği videolarla öne çıkmıştı.

Korku videolarıyla binlerce takipçiye ulaşan bu kullanıcı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bazı kullanıcılar çocukları hedef aldığı ve olumsuz yönde etkileyeceği için tepki göstermişti.

Korku videolarıyla binlerce takipçiye ulaşan bu kullanıcı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bazı kullanıcılar çocukları hedef aldığı ve olumsuz yönde etkileyeceği için tepki göstermişti.

Bu tepkilerin sonunda da sosyal medya hesaplarının kapatılması için TikTok'a şikayet edilmişti. Farklı hesaplardan da olsa yine içeriklerine devam etmişti fakat bir süre ortalıktan kaybolmuştu.

Bu tepkilerin sonunda da sosyal medya hesaplarının kapatılması için TikTok'a şikayet edilmişti. Farklı hesaplardan da olsa yine içeriklerine devam etmişti fakat bir süre ortalıktan kaybolmuştu.

Tam unutuldu derken TikTok'a geri döndüğünü duyurdu fakat bu sefer yaşadığı değişim dikkat çekti.

Tam unutuldu derken TikTok'a geri döndüğünü duyurdu fakat bu sefer yaşadığı değişim dikkat çekti.

Yeni korku videolarının da geleceğini söyleyen kullanıcının yeni hali TikTok'ta gündem oldu.

Yeni korku videolarının da geleceğini söyleyen kullanıcının yeni hali TikTok'ta gündem oldu.
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Aslında gerçek hali miydi bilmiyoruz fakat herkes onu bu haliyle ilk kez gördü.

Aslında gerçek hali miydi bilmiyoruz fakat herkes onu bu haliyle ilk kez gördü.

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