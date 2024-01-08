Sinan Engin'den Devrim Özkan ve Lucas Torreira Ayrılığıyla İlgili İlginç Yorum
Sinan Engin'den Devrim Özkan ve Lucas Torreira Ayrılığıyla İlgili İlginç Yorum
Sinan Engin 'Beyaz Futbol' isimli programda Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın ayrılığını yorumladı. Engin'in konuşurken sinirlenmesi de dikkat çekti.
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Son dönemin yetenekli oyuncularından biri olan Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın ses getiren aşkı bitti.
Murat Boz'un Devrim Özkan'a O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde şarkı söylemesinin ardından ikilinin arasında kriz yaşandığı iddia edildi ve çiftimiz sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Fotoğraflarını da silen ikilinin bu ayrılığı da birçok programa konu oldu. Sinan Engin de Beyaz Futbol programında bu aşka değindi.
Sinirli konuşan Engin, "Torreira'nın ilk flörtü mü bu niye bu kadar aşık oluyor ne aşkı ya! Ne aşkı ya aşk ne ya aşk ne kardeşim ne aşkı ya! Topunu oynasın işine baksın kardeşim başka bir sevgili bulur kendini biter gider. Ama barışırlar" dedi.
Ertem Şener de "Bulamaz, ölüyordu Devrim Özkan için ben böyle bir aşkı çok az gördüm" şeklinde cevap verdi.
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