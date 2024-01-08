Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kabin Ekibinin İlk Uçuşu Olan Bir Bebeğe Bıraktığı Not Herkesi Duygulandırdı!

Kabin Ekibinin İlk Uçuşu Olan Bir Bebeğe Bıraktığı Not Herkesi Duygulandırdı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
08.01.2024 - 08:56

Bir annenin bebek mamasını ısıtma ricası üzerine mamayı ısıtan THY kabin ekibinin bebeğe bıraktığı not gören herkesi duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir annenin bebeğiyle uçak yolculuğu yapması anne için büyük zorluk. Bu zorlu durumda da yanımızda bulunan kişilerin, yolcuların ya da görevlilerin yardımına ihtiyaç duyarız.

Bir annenin bebeğiyle uçak yolculuğu yapması anne için büyük zorluk. Bu zorlu durumda da yanımızda bulunan kişilerin, yolcuların ya da görevlilerin yardımına ihtiyaç duyarız.

Bir anne de THY'nin kabin ekibinden bebeğinin mamasını ısıtmalarını rica etti. Kabin ekibi bu ricayı kırmadan yerine getirirken bir de bebeğe hayatı boyunca unutamayacağı bir not bıraktı.

Bir anne de THY'nin kabin ekibinden bebeğinin mamasını ısıtmalarını rica etti. Kabin ekibi bu ricayı kırmadan yerine getirirken bir de bebeğe hayatı boyunca unutamayacağı bir not bıraktı.

Bu not da gören herkesi duygulandırdı.

Bu not da gören herkesi duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
9
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?