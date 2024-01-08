Kabin Ekibinin İlk Uçuşu Olan Bir Bebeğe Bıraktığı Not Herkesi Duygulandırdı!
Kabin Ekibinin İlk Uçuşu Olan Bir Bebeğe Bıraktığı Not Herkesi Duygulandırdı!
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Bir annenin bebeğiyle uçak yolculuğu yapması anne için büyük zorluk. Bu zorlu durumda da yanımızda bulunan kişilerin, yolcuların ya da görevlilerin yardımına ihtiyaç duyarız.
Bir anne de THY'nin kabin ekibinden bebeğinin mamasını ısıtmalarını rica etti. Kabin ekibi bu ricayı kırmadan yerine getirirken bir de bebeğe hayatı boyunca unutamayacağı bir not bıraktı.
Bu not da gören herkesi duygulandırdı.
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