Amerika'da Bulunan Bir Sinagogun Altında Gizli Tünel Ortaya Çıktı: Polis, Kanlı Yatak ve Bebek Puseti Buldu!
Amerika'da Bulunan Bir Sinagogun Altında Gizli Tünel Ortaya Çıktı: Polis, Kanlı Yatak ve Bebek Puseti Buldu!
New York'ta bulunan bir sinagogun altında birçok yerden erişimi olan tüneller ortaya çıktı. New York Polisi, tünellere müdahale ederken birçok Yahudi tepki gösterdi. Çıkan arbedede on kişi tutuklanırken ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Detaylar...👇
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Geçtiğimiz Pazartesi günü Brooklyn'deki bir sinagogda yasadışı olarak kazılan tünelin ortaya çıkması üzerine dünya gündemine oturdu.
2024 itibariyle Tel Aviv'den sonra en çok Yahudi nüfusuna sahip olan New York'ta birçok girişe sahip tünel bulundu.
Sinagogu yöneten Haham Yosef Braun, bu durumun korkunç ve kutsal bir mekan için utanç verici olduğunu belirtti.
Yasadışı olarak kazılan tüneli inşaat işçileri doldurmaya çalışırken arbede yaşandı ve New York Polisi on kişiyi tutukladı. Tünel, ilk olarak Brooklyn'deki Chabad Lubavitch Genel Merkezi'nde ortaya çıktı.
Sosyal medyadaki videolarda, Lubavitcherler sinagogun güney duvarındaki ahşap panelleri söküldükten sonra kadınlar bölümünün altında bir oda ortaya çıktığı görüldü.
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Sosyal medyadaki iddialar arasında tünellerde kanlı yatak, ve bebek puseti gibi eşyaların çıkartıldığı yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere de buradan ulaşabilirsiniz.👇
Tünelin içi olduğu belirtilen görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.
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