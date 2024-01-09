TikTok'tan Tanıdığımız Hakan Yağar'ın İçimizi Yakan Hikayesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyada 'meme' olan kişiler çoğu zaman önümüze birkaç saniye kaydırıp geçtiğimiz ve gülüp başka içeriklere atladığımız personalar olarak görünse de bu insanların yaşamının ne kadar zor olduğunu çok azımız biliyor. Son zamanlarda TikTok yayınlarıyla tanınan Hakan Yağar'ın hallerine de pek çok kişi gülüp geçti ama Testo Taylan'ın ev ziyareti onun hayatına dair zorlukları ve yaşadığı şartları gözler önüne serdi.