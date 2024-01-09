TikTok'tan Tanıdığımız Hakan Yağar'ın İçimizi Yakan Hikayesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
TikTok'tan Tanıdığımız Hakan Yağar'ın İçimizi Yakan Hikayesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sosyal medyada 'meme' olan kişiler çoğu zaman önümüze birkaç saniye kaydırıp geçtiğimiz ve gülüp başka içeriklere atladığımız personalar olarak görünse de bu insanların yaşamının ne kadar zor olduğunu çok azımız biliyor. Son zamanlarda TikTok yayınlarıyla tanınan Hakan Yağar'ın hallerine de pek çok kişi gülüp geçti ama Testo Taylan'ın ev ziyareti onun hayatına dair zorlukları ve yaşadığı şartları gözler önüne serdi.
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Son birkaç aydır sürekli canlı sekmesinde gördüğümüz, konuşmada zorluk yaşadığı belli olan yeni bir isim var; Hakan Yağar.
Vücut geliştirme sporcusu Testo Taylan ise Hakan Yağar'ı evinde ziyaret etti.
Babasını çocukluk yıllarında kaybeden Yağar, annesini de kısa bir süre önce kaybetmiş. Oturduğu evin borçları biriktiği için 110 bin lira borcu var.
Sadece maddi değil manevi zorluklarla da uğraşmak zorunda.
Bunlar da yetmezmiş gibi 42 yaşında kimsesiz ve engelli Yağar'ı dövenler, zorbalayanlar, telefonunu arayıp küfür edenler de insani duyguları olan herkesin sinirlerini zıplatacak seviyede..
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Kendisi adına 150 lahmacun 150 ayran sipariş edilip kuryeyle tartıştığı anısı ise videoda en çok sinirlerimizi zıplatan anlardan biri oldu.
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Videonun tam hali ise burada 👇
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