Estetiğin Geldiği Son Nokta! Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Tartışmalara Neden Oldu
Estetiğin Geldiği Son Nokta! Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Tartışmalara Neden Oldu
Sağlık teknolojilerinin gelişmesi estetik sektörünü de etkiledi. Artık kısa süren operasyonlarla çok farklı görünüşlere bürünmeniz mümkün. Vücut estetiği, yüz, yüzdeki detaylar derken göz rengi değiştirme ameliyatları da bazı ülkelerde yasak olmasına rağmen çokça talep görüyor. Göz rengini değiştiren bir kadın Twitter'da viral oldu ve aynı zamanda tartışma konusu haline geldi.
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Göz rengi değiştirme operasyonları son yıllarda oldukça popüler. Tiny isimli şarkıcı 2014 yılında yaptırdığı göz rengi değiştirme ameliyatı da o dönem çokça konuşulmuştu.
Bir süredir yapılan bu operasyon sosyal medyada da şu videoyla tekrar gündeme geldi.
Tabii Türk timeline'ı da bu operasyona sessiz kalmadı.
Farklı benzetmeler yapıldı.
Estetik çılgınlığı kavramı da sorgulandı.
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Bu operasyonun büyük riskler barındırdığı da yabancı sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.
Slatsizm nickli bir Twitter kullanıcısı ise operasyonla ilgili şu detayları verdi 👇
Birkaç yıl önce bu kadın insanları uyarmaya çalıştı.
Arjantinli model Nadinne Bruna göz rengini maviye çevirecek implantları da yaptırdı. Ayrıca glokom hastasıydı. Artık 90 yaşında birinin görme yetisine sahip.
Bu operasyon hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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