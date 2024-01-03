Estetiğin Geldiği Son Nokta! Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Tartışmalara Neden Oldu

Bu ameliyatta korneanızın kesilerek açılması ve ardından irisinizin üzerine kalıcı bir implant yerleştirilmesi gerekir. Aslında Hindistan ve Kolombiya dışında her yerde yasa dışı. Neden?

Çünkü bu ameliyatı geçiren neredeyse herkes kör olmuştur. Tamamen kör.