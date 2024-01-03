Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Estetiğin Geldiği Son Nokta! Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Tartışmalara Neden Oldu

Estetiğin Geldiği Son Nokta! Göz Rengi Değiştirme Operasyonu Tartışmalara Neden Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.01.2024 - 17:05

Sağlık teknolojilerinin gelişmesi estetik sektörünü de etkiledi. Artık kısa süren operasyonlarla çok farklı görünüşlere bürünmeniz mümkün. Vücut estetiği, yüz, yüzdeki detaylar derken göz rengi değiştirme ameliyatları da bazı ülkelerde yasak olmasına rağmen çokça talep görüyor. Göz rengini değiştiren bir kadın Twitter'da viral oldu ve aynı zamanda tartışma konusu haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Göz rengi değiştirme operasyonları son yıllarda oldukça popüler. Tiny isimli şarkıcı 2014 yılında yaptırdığı göz rengi değiştirme ameliyatı da o dönem çokça konuşulmuştu.

Göz rengi değiştirme operasyonları son yıllarda oldukça popüler. Tiny isimli şarkıcı 2014 yılında yaptırdığı göz rengi değiştirme ameliyatı da o dönem çokça konuşulmuştu.

Bir süredir yapılan bu operasyon sosyal medyada da şu videoyla tekrar gündeme geldi.

Tabii Türk timeline'ı da bu operasyona sessiz kalmadı.

Tabii Türk timeline'ı da bu operasyona sessiz kalmadı.

Farklı benzetmeler yapıldı.

Farklı benzetmeler yapıldı.

Estetik çılgınlığı kavramı da sorgulandı.

Estetik çılgınlığı kavramı da sorgulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu operasyonun büyük riskler barındırdığı da yabancı sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.

Bu operasyonun büyük riskler barındırdığı da yabancı sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi.

Slatsizm nickli bir Twitter kullanıcısı ise operasyonla ilgili şu detayları verdi 👇

Slatsizm nickli bir Twitter kullanıcısı ise operasyonla ilgili şu detayları verdi 👇

Bu ameliyatta korneanızın kesilerek açılması ve ardından irisinizin üzerine kalıcı bir implant yerleştirilmesi gerekir. Aslında Hindistan ve Kolombiya dışında her yerde yasa dışı. Neden?

Çünkü bu ameliyatı geçiren neredeyse herkes kör olmuştur. Tamamen kör.

Birkaç yıl önce bu kadın insanları uyarmaya çalıştı.

Birkaç yıl önce bu kadın insanları uyarmaya çalıştı.

Göz rengini değiştirmek için BrightOcular adlı bir şirket aracılığıyla iris implantları yaptırdı.

Kısa süre sonra implantları çıkarmak zorunda kaldı. Glokom hastası. Kornea nakli olması gerekiyordu.

Arjantinli model Nadinne Bruna göz rengini maviye çevirecek implantları da yaptırdı. Ayrıca glokom hastasıydı. Artık 90 yaşında birinin görme yetisine sahip.

Arjantinli model Nadinne Bruna göz rengini maviye çevirecek implantları da yaptırdı. Ayrıca glokom hastasıydı. Artık 90 yaşında birinin görme yetisine sahip.

Bu operasyon hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Bu operasyon hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
7
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?