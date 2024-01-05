Cenaze Sonrası Taziye Evindeki Yemekleri Beğenmeyen Kişilerin Rezillikleri Sinirlerinizi Zıplatacak

Cenazeler kültürümüzün önemli bir parçası. Vefat eden kişinin yakınlarına taziye dileklerinde bulunulur, destek olunur, merhumun yakınlarına maddi manevi yük olunmamaya çalışılır. Ancak her cenazede destek yerine yük olan numune tipler vardır. Bir Twitter kullanıcısı da annesinin cenazesinde sinirini bozan bir anıyı paylaştı ve ne yazık ki çok da yalnız olmadığını gördü.