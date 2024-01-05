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Cenaze Sonrası Taziye Evindeki Yemekleri Beğenmeyen Kişilerin Rezillikleri Sinirlerinizi Zıplatacak

Cenaze Sonrası Taziye Evindeki Yemekleri Beğenmeyen Kişilerin Rezillikleri Sinirlerinizi Zıplatacak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.01.2024 - 16:15

Cenazeler kültürümüzün önemli bir parçası. Vefat eden kişinin yakınlarına taziye dileklerinde bulunulur, destek olunur, merhumun yakınlarına maddi manevi yük olunmamaya çalışılır. Ancak her cenazede destek yerine yük olan numune tipler vardır. Bir Twitter kullanıcısı da annesinin cenazesinde sinirini bozan bir anıyı paylaştı ve ne yazık ki çok da yalnız olmadığını gördü.

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Paylaşım şöyle 👇

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Garson muamelesi yapanlar var.

Garson muamelesi yapanlar var.
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Para isteyenler...

Para isteyenler...
twitter.com

Neyse ki düşünceli insanlar var.

Neyse ki düşünceli insanlar var.
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Tabii doğru olan taziye evine yemek götürmek.

Tabii doğru olan taziye evine yemek götürmek.
twitter.com
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Güzel adetler de var.

Güzel adetler de var.
twitter.com

Yemek vermeyenleri ayıplayanlar da çok.

Yemek vermeyenleri ayıplayanlar da çok.
twitter.com

Aşevi sananlar da var.

Aşevi sananlar da var.
twitter.com

Yetinmeyenler...

Yetinmeyenler...
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Bu tip durumlar travma bile yaratıyor.

Bu tip durumlar travma bile yaratıyor.
twitter.com
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Bir de paket yaptıranlar var.

Bir de paket yaptıranlar var.
twitter.com

Pide beğenmeyenler...

Pide beğenmeyenler...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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