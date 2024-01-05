Cenaze Sonrası Taziye Evindeki Yemekleri Beğenmeyen Kişilerin Rezillikleri Sinirlerinizi Zıplatacak
Cenaze Sonrası Taziye Evindeki Yemekleri Beğenmeyen Kişilerin Rezillikleri Sinirlerinizi Zıplatacak
Cenazeler kültürümüzün önemli bir parçası. Vefat eden kişinin yakınlarına taziye dileklerinde bulunulur, destek olunur, merhumun yakınlarına maddi manevi yük olunmamaya çalışılır. Ancak her cenazede destek yerine yük olan numune tipler vardır. Bir Twitter kullanıcısı da annesinin cenazesinde sinirini bozan bir anıyı paylaştı ve ne yazık ki çok da yalnız olmadığını gördü.
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Paylaşım şöyle 👇
Garson muamelesi yapanlar var.
Para isteyenler...
Neyse ki düşünceli insanlar var.
Tabii doğru olan taziye evine yemek götürmek.
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Güzel adetler de var.
Yemek vermeyenleri ayıplayanlar da çok.
Aşevi sananlar da var.
Yetinmeyenler...
Bu tip durumlar travma bile yaratıyor.
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Bir de paket yaptıranlar var.
Pide beğenmeyenler...
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