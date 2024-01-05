Apartman Dairesinin Balkonunda Bulunan Kolonun Kesildiği Görüntüler İzleyenleri Şoke Etti!

'@dogru_yap' isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada şoke etkisi yarattı.
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Paylaşılan görüntülerin Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı çekildiği ya da kolonun ne amaçla kesildiği hakkında bilgi verilmezken, o görüntülerde balkonda bulunan kolonun kesildiği görülüyor.
Sosyal medyada paylaşılan ve çokça tepki alan görüntülerdeki kolon için ise ortaya birçok iddia atıldı. O iddialardan birisi ise kolonun taşıyıcı kolon olmadığı ve balkonun sarkma yapmaması için kullanılan bir kolon olduğu yönündeydi.
İşte tepki çeken o görüntüler: 👇
O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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