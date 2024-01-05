Görüş Bildir
Haberler
Video
Apartman Dairesinin Balkonunda Bulunan Kolonun Kesildiği Görüntüler İzleyenleri Şoke Etti!

Apartman Dairesinin Balkonunda Bulunan Kolonun Kesildiği Görüntüler İzleyenleri Şoke Etti!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 12:07

İçerik Devam Ediyor

'@dogru_yap' isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada şoke etkisi yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Paylaşılan görüntülerin Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı çekildiği ya da kolonun ne amaçla kesildiği hakkında bilgi verilmezken, o görüntülerde balkonda bulunan kolonun kesildiği görülüyor.

Paylaşılan görüntülerin Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı çekildiği ya da kolonun ne amaçla kesildiği hakkında bilgi verilmezken, o görüntülerde balkonda bulunan kolonun kesildiği görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve çokça tepki alan görüntülerdeki kolon için ise ortaya birçok iddia atıldı. O iddialardan birisi ise kolonun taşıyıcı kolon olmadığı ve balkonun sarkma yapmaması için kullanılan bir kolon olduğu yönündeydi.

Sosyal medyada paylaşılan ve çokça tepki alan görüntülerdeki kolon için ise ortaya birçok iddia atıldı. O iddialardan birisi ise kolonun taşıyıcı kolon olmadığı ve balkonun sarkma yapmaması için kullanılan bir kolon olduğu yönündeydi.

Kolonun taşıyıcı kolon olmadığı konusunda ortaya atılan iddialar bir kenara dursun, her ne olursa olsun binadan kolon kesmek akıl alır iş değil!

İşte tepki çeken o görüntüler: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?