Türklere İsyan mı Tarihsel Sebepler mi? Arap Ülkelerinin Bayrakları Neden Birbirine Benziyor?

Bayraklar ülkeler için bazı geometrik şekiller ve renklerden fazlasıdır. Pek çok ülkenin bayrağında renkler, şekiller kullanılarak o ülkenin tarihi, rejimi, inancı temsil edilir. Arapça konuşan ülkelerin bayraklarında da yeşil, kırmızı, siyah şeritler baskındır. Peki bunun sebebi ne?