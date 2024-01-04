Türklere İsyan mı Tarihsel Sebepler mi? Arap Ülkelerinin Bayrakları Neden Birbirine Benziyor?
Türklere İsyan mı Tarihsel Sebepler mi? Arap Ülkelerinin Bayrakları Neden Birbirine Benziyor?
Bayraklar ülkeler için bazı geometrik şekiller ve renklerden fazlasıdır. Pek çok ülkenin bayrağında renkler, şekiller kullanılarak o ülkenin tarihi, rejimi, inancı temsil edilir. Arapça konuşan ülkelerin bayraklarında da yeşil, kırmızı, siyah şeritler baskındır. Peki bunun sebebi ne?
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İsrail'in Gazze'yi işgali sonrası ülkemizde de olmak üzere olaya tepkili pek çok kişi destek amaçlı Filistin bayrağı asıyor, protestolarda elinde taşıyor. Son günlerde sık sık gördüğümüz bu bayrağın neyi temsil ettiği de sık sık tartışılıyor.
Osmanlı Arap topraklarında 1517-1918 yılları arasında hüküm sürdü. Bu büyük coğrafyada İstanbul'a bağlı eyaletler ve vilayetler vardı.
1800'lerin ortalarında örgütleşmeye başlayan milliyetçi Arap hareketi, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'ya isyan etti.
Arap İsyan Bayrağı da bu dönemde yaygınlaştı. Günümüz Filistin Bayrağı aksine şeritler siyah, yeşil ve beyaz şeklindeydi.
İngiliz diplomat Mark Sykes'ın tasarladığı söylenen bayrağın tasarımında Arap milliyetçiliğini öne çıkarmak için eski Arap imparatorluklarının renkleri kullanıldı.
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Siyah Abbasileri, beyaz Emevîleri, yeşil Fatimileri ve kırmızı ise Haşimileri simgelemekteydi. İsyan bayrağı daha sonrasında Hicaz Krallığı bayrağı olarak da kullanıldı.
I. Dünya Savaşı'nın ardından Mark Sykes tarafından tasarlanan bu bayrağın farklı versiyonları bölgede oluşturulan ülkeler tarafından kullanıldı.
Günümüzde bu bayrağın farklı versiyonları pek çok ülke tarafından kullanılmaktadır.
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