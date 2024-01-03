Mustafa Kemal Atatürk'ün Hilafet Hakkında Söylediği Ufkumuzu Açan Sözleri

Sebebi kimilerine göre gündem değiştirme çabası, kimilerine göre bazı odakların siyasi zemini fırsat bilerek harekete geçmesi... Ancak günlerdir şiddeti sürekli artan bir hilafet tartışması var. Hükümete yakın isimlerin, din adamlarının ara sıra dile getirdiği, en son da İsrail karşıtı eylemlerde protestocuların tehvid bayrağıyla istediği öne sürülen halifelik tartışması tarihçilerin de dikkatini çekti. Sinan Meydan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün saltanat ve hilafetle ilgili sözlerini paylaştı.