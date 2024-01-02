Türkiye Cumhuriyeti'nde Hilafet'in ve Saltanat'ın Lağvedilme Süreçlerinde Neler Yaşanmıştı?

Sultan Vahdettin bu dönemde Milli Mücadele'nin Padişah'a ve Halife'ye karşı girişilen dinsiz bir hareket olduğunu da iddia etti. Payitaht'ın bu tutumu Anadolu'da örgütlenmeye çalışan Kuvai Milliye'yi çok zor durumda bıraktı.

Padişah'ın ve İstanbul'un karşı çıkmasına rağmen, Anadolu'da büyüyen direniş hareketi başarıya ulaştı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları, 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi.

Şimdi herkesin aklında aynı sordu vardı.

Bundan sonra ne olacaktı?