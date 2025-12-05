onedio
Dikkat, Şeker Komasına Sokabilir: Dünyanın En Çok Gezen Köpeği ‘Tofu’ İstanbul'da!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 12:57

Sosyal medyada 'Dünyanın en çok gezen köpeği' olarak tanınan sevimli Tofu, bu kez rotasını İstanbul'a çevirdi ve ilk durağı İstanbul Havalimanı (İGA) oldu. Milyonlarca hayranı olan minik dostumuzun bu macerası, sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni topladı.

Kaynak: DHA

Tofu ve sahibi, havalimanındaki seyahat deneyimlerinin kolaylığından oldukça memnun kaldı.

www.instagram.com

Tofu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Her şey yolunda ilerlediğinde seyahat günleri çok daha hafif geliyor. 'Dünyanın en iyi havalimanı' ödüllü İGA, bu seyahatin kolay olmasına yardımcı oldu. Bir sonraki ziyaretimiz için heyecanlıyız' ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Havalimanı, Tofu gibi minik dostların seyahatini kolaylaştırmak için özel imkanlar sunuyor.

Yayınlanan videoda Tofu'nun macerası adım adım izlendi. Videoda Tofu, özel bir kontuarda check-in işlemlerini gerçekleştirdi, pasaport kontrolünden geçti ve evcil hayvanlar için ayrılmış özel bekleme alanında dinlendi. Nihayet uçuş saati geldiğinde de Tofu ve sahibi, havalimanının golf aracıyla uçağa doğru yol aldı. Tofu'nun bu keyifli yolculuğu, havalimanlarının evcil hayvan dostu yüzünü gözler önüne serdi.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
withlove_

Tofu aşık olduk sana ve imrendik özgürce seyahat edebildigin için 🫣