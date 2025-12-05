Dikkat, Şeker Komasına Sokabilir: Dünyanın En Çok Gezen Köpeği ‘Tofu’ İstanbul'da!
Sosyal medyada 'Dünyanın en çok gezen köpeği' olarak tanınan sevimli Tofu, bu kez rotasını İstanbul'a çevirdi ve ilk durağı İstanbul Havalimanı (İGA) oldu. Milyonlarca hayranı olan minik dostumuzun bu macerası, sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni topladı.
Detaylar 👇
Kaynak: DHA
Tofu ve sahibi, havalimanındaki seyahat deneyimlerinin kolaylığından oldukça memnun kaldı.
İstanbul Havalimanı, Tofu gibi minik dostların seyahatini kolaylaştırmak için özel imkanlar sunuyor.
Tofu aşık olduk sana ve imrendik özgürce seyahat edebildigin için 🫣