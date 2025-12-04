Türü Tehlike Altında Olan Hayvanların Rahat Rahat Çiftleşebilmesi İçin "Aşk Tüneli" İnşa Edildi
ABD'nin New York eyaletine bağlı Suffolk bölgesinde, doğanın hassas dengesini korumak ve nesli tehlike altındaki amfibilerin güvenli bir şekilde üremesini sağlamak amacıyla sıra dışı bir adım atıldı. Yaklaşık 40 bin dolarlık bir yatırımla, 'Aşk Tüneli' adı verilen özel bir alt geçit inşa edildi.
Proje, kısa süre önce eklenen alüminyum bariyerlerle daha da güçlendirildi.
Projenin ilham kaynağı, çevre analisti Luke Ormand'ın belirttiğine göre, tünelin devreye girmesiyle birlikte kurbağa ölümlerinin neredeyse sıfırlandığı gerçeği oldu.
Avustralya'da da nesli tükenme tehlikesi altındaki, minik bir kanguruyu andıran bettonglar için benzer bir koruma projesi hayata geçirildi.
