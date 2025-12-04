Türü Tehlike Altında Olan Hayvanların Rahat Rahat Çiftleşebilmesi İçin "Aşk Tüneli" İnşa Edildi

Projenin fikir babası Turner, dört yıl önce yolda tanık olduğu yüzlerce ezilmiş kurbağayı gördükten sonra harekete geçme kararı aldığını anlatıyor. Sahil bölgelerindeki yaya alt geçitlerinden esinlenilerek tasarlanan bu özel tünel sistemi sayesinde bölgedeki kurbağa sesleri yeniden yükseldi ve popülasyon hızla toparlanmaya başladı. Bu başarılı proje, doğal yaşamı koruma adına yapılan küçük müdahalelerin bile büyük etkiler yaratabileceğinin çarpıcı bir göstergesi.