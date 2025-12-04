onedio
Türü Tehlike Altında Olan Hayvanların Rahat Rahat Çiftleşebilmesi İçin "Aşk Tüneli" İnşa Edildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 15:22

ABD'nin New York eyaletine bağlı Suffolk bölgesinde, doğanın hassas dengesini korumak ve nesli tehlike altındaki amfibilerin güvenli bir şekilde üremesini sağlamak amacıyla sıra dışı bir adım atıldı. Yaklaşık 40 bin dolarlık bir yatırımla, 'Aşk Tüneli' adı verilen özel bir alt geçit inşa edildi.

Kaynak: 1, 2

Proje, kısa süre önce eklenen alüminyum bariyerlerle daha da güçlendirildi.

nypost.com

Bu çitler, bölgede yaşayan odun kurbağaları, bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları gibi amfibilerin çiftleşme döneminde yoğun trafiğin aktığı ana yola çıkmasını engelliyor. Hayvanlar, kuruyan doğu göletinden karşıya geçerken artık tehlikeli yolu kullanmak yerine, doğrudan tünele yönlendirilerek güvenle geçiş yapabiliyorlar. Daha önce bu zorunlu yolculuk, yüzlerce kurbağanın araçlar altında ezilerek ölmesine neden oluyordu.

Projenin ilham kaynağı, çevre analisti Luke Ormand'ın belirttiğine göre, tünelin devreye girmesiyle birlikte kurbağa ölümlerinin neredeyse sıfırlandığı gerçeği oldu.

nypost.com

Projenin fikir babası Turner, dört yıl önce yolda tanık olduğu yüzlerce ezilmiş kurbağayı gördükten sonra harekete geçme kararı aldığını anlatıyor. Sahil bölgelerindeki yaya alt geçitlerinden esinlenilerek tasarlanan bu özel tünel sistemi sayesinde bölgedeki kurbağa sesleri yeniden yükseldi ve popülasyon hızla toparlanmaya başladı. Bu başarılı proje, doğal yaşamı koruma adına yapılan küçük müdahalelerin bile büyük etkiler yaratabileceğinin çarpıcı bir göstergesi.

Avustralya'da da nesli tükenme tehlikesi altındaki, minik bir kanguruyu andıran bettonglar için benzer bir koruma projesi hayata geçirildi.

www.australiangeographic.com.au

Hayvanların rahatça üremesi amacıyla çitlerle çevrili 150 bin hektarlık dev bir alan tahsis edildi. Bu alanda yapılan son izlemeler, yakalanan hayvanların yüzde 40'ının yeni doğan nesilden olduğunu ve izlenen 26 dişinin 22'sinin kesesinde yavru taşıdığını ortaya koydu. Bu iki farklı coğrafyadaki projeler, biyolojik çeşitliliği koruma çabalarının başarılı sonuçlar verdiğini gösteriyor.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
