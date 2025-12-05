onedio
Hande Sarıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Hande Sarıoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
05.12.2025 - 12:47

Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu spikerlerin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınması televizyon dünyasının gündemine oturdu. Gözaltı sürecine dair detaylar ve Hande Sarıoğlu'nun kariyer hayatı ise araştırılmaya başlandı. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında ve nereli? Hande Sarıoğlu neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

Hande Sarıoğlu Kimdir?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğundan beri medya ve iletişim alanlarına ilgi duyan Sarıoğlu, lise eğitiminin ardından üniversite için İstanbul'a geldi. Burada İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 

Hande Sarıoğlu Kaç Yaşında? 

1988 yılında dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. 

Hande Sarıoğlu Aslen Nereli? 

Düzce'de dünyaya gelen ünlü spiker Hande Sarıoğlu, aslen Karadenizlidir.

Hande Sarıoğlu'nun Kariyer Hayatı

Spor spikeri olarak kariyer hayatına adım atan Hande Sarıoğlu, 2017 yılında Tivibu Spor'da çalışmaya başladı. Daha sonra 2019 yılında Habertürk TV ekranlarında yerini aldı. Burada Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati adlı programını sundu. 

Şubat 2024'te ise Beyaz TV'ye geçti. 2024 yılının Aralık ayına kadar Söylemezsem Olmaz programını sundu. Aynı yılın Haziran ayından itibaren ise Rasim Ozan Kütahyalı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel hazırlanan Kırmızı Beyaz Futbol adlı programının sunuculuğunu üstlendi. Hande Sarıoğlu, Şubat 2025'ten beri ise Beyaz TV'nin Beyaz Ana Haber programını sunuyor.

Hande Sarıoğlu'nun Rol Aldığı Diziler ve Sunduğu Yarışma Programları

  • Hande Sarıoğlu, Kanal D ekranlarının bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolü ile konuk oyuncu olarak yer aldı. 

  • 2010 yılında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te yer aldı. 

  • 2011'de ise Ümit Erdim ile Pasaport adlı yarışmada sunuculuk yaptı. 

  • FOX ekranlarında yerini alan Kaç Para Kaç programında da sunuculuk yaptı.

  • Ayrıca TV8'de yayımlanan Böyle Çok Daha Güzelsin yarışmasında jüri koltuğuna oturdu.

Hande Sarıoğlu Gözaltına mı Alındı?

Televizyon spikeri Hande Sarıoğlu, Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Hande Sarıoğlu Neden Gözaltına Alındı? 

Gazeteci İhsan Yalçın’ın haberine göre, ünlü spikerler uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Ancak soruşturmaya ilişkin detaylar şu an bilinmiyor.

