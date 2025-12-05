Hande Sarıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Hande Sarıoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Spor spikeri olarak kariyer hayatına adım atan Hande Sarıoğlu, 2017 yılında Tivibu Spor'da çalışmaya başladı. Daha sonra 2019 yılında Habertürk TV ekranlarında yerini aldı. Burada Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati adlı programını sundu.

Şubat 2024'te ise Beyaz TV'ye geçti. 2024 yılının Aralık ayına kadar Söylemezsem Olmaz programını sundu. Aynı yılın Haziran ayından itibaren ise Rasim Ozan Kütahyalı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel hazırlanan Kırmızı Beyaz Futbol adlı programının sunuculuğunu üstlendi. Hande Sarıoğlu, Şubat 2025'ten beri ise Beyaz TV'nin Beyaz Ana Haber programını sunuyor.