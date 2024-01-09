Görüş Bildir
Haberler
Video
Engelli TikTok Yayıncısı Hakan Yağar'ı Utanmadan Telefonda Taciz Eden Kişi Sinirlerimizi Zıplattı

Engelli TikTok Yayıncısı Hakan Yağar'ı Utanmadan Telefonda Taciz Eden Kişi Sinirlerimizi Zıplattı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 09:42

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta yayınlar yapan Hakan Yağar'ı YouTube kanalına konuk eden Testo Taylan, ziyaret sırasında inanılmaz bir olay yaşadı. Yayıncının yaşadığı zorlukları paylaşan Testo Taylan, kayıttayken gelen telefondaki kişi Yağar'ın engeliyle alay etti.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=b6CFt...
İçeriğin Devamı Aşağıda

TikTok'ta yaptığı yayınlar ile tanınan Hakan Yağar, Testo Taylan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Testo Taylan bu videoyu çekme amacının yardım etmek olduğunu belirtiyor.

TikTok'ta yaptığı yayınlar ile tanınan Hakan Yağar, Testo Taylan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Testo Taylan bu videoyu çekme amacının yardım etmek olduğunu belirtiyor.

Kanalında paylaştığı videoda babasını kaybetmiş yoksul bir yaşam süren engeli bulunan Yağar'ın hayatını gösteren Testo Taylan, birçok da bağış topladı.

Kanalında paylaştığı videoda babasını kaybetmiş yoksul bir yaşam süren engeli bulunan Yağar'ın hayatını gösteren Testo Taylan, birçok da bağış topladı.

Ancak kayıt sırasında engelli yayıncıya gelen telefonlar izleyenleri şok etti. Testo Taylan, sık sık böyle telefonlar geldiğini söyleyerek o anları da kayda aldı.

Ancak kayıt sırasında engelli yayıncıya gelen telefonlar izleyenleri şok etti. Testo Taylan, sık sık böyle telefonlar geldiğini söyleyerek o anları da kayda aldı.

Yağar'a yardım etmek için avukat eşliğinde çekim yapan Testo Taylan, telefondaki kişinin sözleri karşısında şok oldu.

Yağar'a yardım etmek için avukat eşliğinde çekim yapan Testo Taylan, telefondaki kişinin sözleri karşısında şok oldu.

Sesinden anlaşılacağı üzere genç bir kişi Yağar'ı telefonundan arayıp rahatsız edip korkuttu: "Seni bugün polisler alacak!"

Sesinden anlaşılacağı üzere genç bir kişi Yağar'ı telefonundan arayıp rahatsız edip korkuttu: "Seni bugün polisler alacak!"
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte telefonun geldiği o anlar:

Kullanıcılar o anları izleyince "Nasıl insanlarsınız?" diye sordu.

Kullanıcılar o anları izleyince "Nasıl insanlarsınız?" diye sordu.
twitter.com

Bununla da kalmadı. Engelli yayıncının sık sık çevresindekilerin şiddetine de maruz kaldığı ortaya çıktı.

Kullanıcılardan yayıncının yaşadıklarına tepkiler geldi...

Kullanıcılardan yayıncının yaşadıklarına tepkiler geldi...
twitter.com

Herkesin sinirleri bozuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Testo Taylan kullanıcıların takdirini topladı.

Testo Taylan kullanıcıların takdirini topladı.
twitter.com

"Bunları nasıl insan edeceğiz ya?"

"Bunları nasıl insan edeceğiz ya?"
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
4
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?