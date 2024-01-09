Engelli TikTok Yayıncısı Hakan Yağar'ı Utanmadan Telefonda Taciz Eden Kişi Sinirlerimizi Zıplattı

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=b6CFt...
TikTok'ta yayınlar yapan Hakan Yağar'ı YouTube kanalına konuk eden Testo Taylan, ziyaret sırasında inanılmaz bir olay yaşadı. Yayıncının yaşadığı zorlukları paylaşan Testo Taylan, kayıttayken gelen telefondaki kişi Yağar'ın engeliyle alay etti.
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TikTok'ta yaptığı yayınlar ile tanınan Hakan Yağar, Testo Taylan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Testo Taylan bu videoyu çekme amacının yardım etmek olduğunu belirtiyor.
Kanalında paylaştığı videoda babasını kaybetmiş yoksul bir yaşam süren engeli bulunan Yağar'ın hayatını gösteren Testo Taylan, birçok da bağış topladı.
Ancak kayıt sırasında engelli yayıncıya gelen telefonlar izleyenleri şok etti. Testo Taylan, sık sık böyle telefonlar geldiğini söyleyerek o anları da kayda aldı.
Yağar'a yardım etmek için avukat eşliğinde çekim yapan Testo Taylan, telefondaki kişinin sözleri karşısında şok oldu.
Sesinden anlaşılacağı üzere genç bir kişi Yağar'ı telefonundan arayıp rahatsız edip korkuttu: "Seni bugün polisler alacak!"
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İşte telefonun geldiği o anlar:
Kullanıcılar o anları izleyince "Nasıl insanlarsınız?" diye sordu.
Bununla da kalmadı. Engelli yayıncının sık sık çevresindekilerin şiddetine de maruz kaldığı ortaya çıktı.
Kullanıcılardan yayıncının yaşadıklarına tepkiler geldi...
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Testo Taylan kullanıcıların takdirini topladı.
"Bunları nasıl insan edeceğiz ya?"
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