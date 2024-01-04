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Ülkelerinde Mesleklerini Yapamadıklarını Söyleyen İki Türk Jeofizik Mühendisi Londra'da Wafflecı Oldu

Ülkelerinde Mesleklerini Yapamadıklarını Söyleyen İki Türk Jeofizik Mühendisi Londra'da Wafflecı Oldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 10:53

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VOA Türkçe'den Barış Çimen'in haberi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Londra’da iki Türk jeofizik mühendisi pazarda waffle satarken görüntülendi. Neden ülkelerinde olmadıklarını ise 'Liyakatsizlik yüzünden mesleğimizi yapamıyoruz' diyerek açıkladılar.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=UMH70...
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VOA Türkçe'den Barış Çimen'in haberi günün en çok konuşulanları arasına girdi. Sosyal medyada gündem olan haber kimilerini şaşırttı, kimilerini hüzünlendirdi.

VOA Türkçe'den Barış Çimen'in haberi günün en çok konuşulanları arasına girdi. Sosyal medyada gündem olan haber kimilerini şaşırttı, kimilerini hüzünlendirdi.

Londra’nın meşhur Greenwich pazarının sevilen wafflecılarının aslında iki Türk jeofizik mühendisi olduğu ortaya çıktı.

Londra’nın meşhur Greenwich pazarının sevilen wafflecılarının aslında iki Türk jeofizik mühendisi olduğu ortaya çıktı.

10 ay önce geldikleri İngiltere'de iyi bir wafflecı sahibi olan Türk aile, ülkelerinden mesleklerini icra edemedikleri için ayrılmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

10 ay önce geldikleri İngiltere'de iyi bir wafflecı sahibi olan Türk aile, ülkelerinden mesleklerini icra edemedikleri için ayrılmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Meral Hanım, kendisine burada "Marry" diye seslendiklerinden bahsetti, "Waffle İşletmesi yapıyoruz burası yeni bir hayat mücadelesi bizim için. Türkiye'den buraya göç eden 4 kişilik bir aileyiz, bundan yaklaşık 10 ay önce İstanbul'dan radikal bir karar alıp buraya yerleştik. Aslında eşim de ben de Jeofizik mühendisiyiz."

Meral Hanım, kendisine burada "Marry" diye seslendiklerinden bahsetti, "Waffle İşletmesi yapıyoruz burası yeni bir hayat mücadelesi bizim için. Türkiye'den buraya göç eden 4 kişilik bir aileyiz, bundan yaklaşık 10 ay önce İstanbul'dan radikal bir karar alıp buraya yerleştik. Aslında eşim de ben de Jeofizik mühendisiyiz."

Çift, jeofizik mühendisleri olarak ülkelerinde deprem ve yer bilimi üzerine çalışmak isterken; liyakat olmadığı için hep farklı alanlarda çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çift, jeofizik mühendisleri olarak ülkelerinde deprem ve yer bilimi üzerine çalışmak isterken; liyakat olmadığı için hep farklı alanlarda çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.
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"Üniversitesi mezunuyuz fakat Türkiye'de maalesef liyakat olmadığı için bizim mesleğimize de herhangi bir değer verilmediği için mesleğimizi hiçbir zaman icra edemedik hep alakasız alanlarda hizmet verdik" diyen çift şimdilerde çocukları için Londra'da yeni bir hayat kurmuş.

"Üniversitesi mezunuyuz fakat Türkiye'de maalesef liyakat olmadığı için bizim mesleğimize de herhangi bir değer verilmediği için mesleğimizi hiçbir zaman icra edemedik hep alakasız alanlarda hizmet verdik" diyen çift şimdilerde çocukları için Londra'da yeni bir hayat kurmuş.

Çift cümlelerinin sonuna Türkiye'de büyüdüklerini ve ülkelerini çok özlediklerini de ekledi.

Çift cümlelerinin sonuna Türkiye'de büyüdüklerini ve ülkelerini çok özlediklerini de ekledi.

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