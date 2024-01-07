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Fransa'daki Kadınların Dışarı Çıkarken Tecavüze Uğramamak için Uyguladıkları Taktik Bize Tanıdık Geldi

Fransa'daki Kadınların Dışarı Çıkarken Tecavüze Uğramamak için Uyguladıkları Taktik Bize Tanıdık Geldi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 10:49

Fransa'da ikamet eden ve '@callmeeclelia' kullanıcı adıyla TikTok platformunda aktif olan bir kadın, Fransız kadınların gece dışarı çıktıklarında ve eve dönüşlerinde cinsel saldırılardan korunmak için başvurdukları stratejiyi paylaştı. Video ülkemizde de sayısız yorum ve beğeni aldı. Sosyal medyada kimi kullanıcılar 'Bu duygu hiç yabancı değil' yazdı.

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Fransız sosyal medya, Nantes'taki kadınların kendilerini taciz ve cinsel saldırılardan korumak için benimsedikleri bir stratejiyi paylaştıkları bir TikTok videosuyla çalkalanıyor.

Fransız sosyal medya, Nantes'taki kadınların kendilerini taciz ve cinsel saldırılardan korumak için benimsedikleri bir stratejiyi paylaştıkları bir TikTok videosuyla çalkalanıyor.

Gece eğlenmeye çıktıklarında mini etek ve bluz giyen bu kadınlar, sokaklarda veya toplu taşıma araçlarında karşılaşabilecekleri taciz ve cinsel saldırı olaylarına karşı kendilerini korumak için pantolon ve geniş kesim montlar tercih ediyorlar.

Gece eğlenmeye çıktıklarında mini etek ve bluz giyen bu kadınlar, sokaklarda veya toplu taşıma araçlarında karşılaşabilecekleri taciz ve cinsel saldırı olaylarına karşı kendilerini korumak için pantolon ve geniş kesim montlar tercih ediyorlar.

İşte o video:

Bu giysiler, onların dikkat çekici olmasını engelleyerek potansiyel saldırganların ilgisini dağıtıyor. Bu durum, kadınların güvende hissetmelerini sağlarken aynı zamanda onların özgürce eğlenmelerine de olanak sağlıyor.

Bu giysiler, onların dikkat çekici olmasını engelleyerek potansiyel saldırganların ilgisini dağıtıyor. Bu durum, kadınların güvende hissetmelerini sağlarken aynı zamanda onların özgürce eğlenmelerine de olanak sağlıyor.

Video ülkemizde de ses getirdi, kullanıcılar arasında popüler olan bu taktik bize de hiç yabancı gelmedi.

Video ülkemizde de ses getirdi, kullanıcılar arasında popüler olan bu taktik bize de hiç yabancı gelmedi.
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Sosyal medyada kadınlar benzer taktikler uyguladıklarını yazdılar, kullanıcılardan "Bizde de durum farklı değil" yorumları geldi.

Sosyal medyada kadınlar benzer taktikler uyguladıklarını yazdılar, kullanıcılardan "Bizde de durum farklı değil" yorumları geldi.
twitter.com

"Soğuktan olmasın?"

"Soğuktan olmasın?"
twitter.com

"Kaçak göçmen sorunu olabilir."

"Kaçak göçmen sorunu olabilir."
twitter.com

Her yerde benzer hikayeler...

Her yerde benzer hikayeler...
twitter.com

"Ben bunu hep yapıyorum."

"Ben bunu hep yapıyorum."
twitter.com
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"Peki kadınların bu tarz çekincelere sahip olduğu Fransa ve Türkiye’nin ortak noktası nedir?"

"Peki kadınların bu tarz çekincelere sahip olduğu Fransa ve Türkiye’nin ortak noktası nedir?"
twitter.com

"Pariste gece arabayla yolculuk yaparken arkadaşım camı bile açtırmamıştı."

"Pariste gece arabayla yolculuk yaparken arkadaşım camı bile açtırmamıştı."
twitter.com

"Ben de yapıyordum bunu."

"Ben de yapıyordum bunu."
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Crystal Maiden

İnsan her yerde insan. Konu muhafazakar olmak veya açık olmak da değil dengeyi kurmak önemli yoksa herkes her yerde bi şekilde taciz eder edilir