Fransa'daki Kadınların Dışarı Çıkarken Tecavüze Uğramamak için Uyguladıkları Taktik Bize Tanıdık Geldi

Fransa'da ikamet eden ve '@callmeeclelia' kullanıcı adıyla TikTok platformunda aktif olan bir kadın, Fransız kadınların gece dışarı çıktıklarında ve eve dönüşlerinde cinsel saldırılardan korunmak için başvurdukları stratejiyi paylaştı. Video ülkemizde de sayısız yorum ve beğeni aldı. Sosyal medyada kimi kullanıcılar 'Bu duygu hiç yabancı değil' yazdı.