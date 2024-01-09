Selda Bağcan Paylaştığı Konser Fotoğrafındaki Çok Konuşulan Kombini Hakkında Yapılan Yoruma İsyan Etti!
Selda Bağcan Paylaştığı Konser Fotoğrafındaki Çok Konuşulan Kombini Hakkında Yapılan Yoruma İsyan Etti!
Geçtiğimiz günlerde tercih ettiği konser kombiniyle gündem olan Türk müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan, kombini hakkında açıklamada bulundu.
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Selda Bağcan'ı tanımayan yoktur.
Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden birisi olan Bağcan, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip.
Dünyanın dört bir yanında sevenleriyle buluşan Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı konser fotoğrafıyla çok konuşulmuştu.
O çok konuşulan meşhur kombin ise bu şekildeydi 👇
Hatta kendisiyle ilgili yapılan komik benzetmeleri de hesabında yer verdi.
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Bağcan, paylaşıma gelen "Hayırdır sen saç bağlamazdın?" şeklindeki sınır aşan yoruma cevap verdi.
Fotoğrafın prova sırasında çekildiğini söyleyen Bağcan "Ne var bu kadar şaşıracak?" diye de sitem etti.
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