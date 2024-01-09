Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Selda Bağcan Paylaştığı Konser Fotoğrafındaki Çok Konuşulan Kombini Hakkında Yapılan Yoruma İsyan Etti!

Selda Bağcan Paylaştığı Konser Fotoğrafındaki Çok Konuşulan Kombini Hakkında Yapılan Yoruma İsyan Etti!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
09.01.2024 - 23:17

Geçtiğimiz günlerde tercih ettiği konser kombiniyle gündem olan Türk müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan, kombini hakkında açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Selda Bağcan'ı tanımayan yoktur.

Selda Bağcan'ı tanımayan yoktur.

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden birisi olan Bağcan, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip.

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden birisi olan Bağcan, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip.

Dünyanın dört bir yanında sevenleriyle buluşan Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı konser fotoğrafıyla çok konuşulmuştu.

Dünyanın dört bir yanında sevenleriyle buluşan Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı konser fotoğrafıyla çok konuşulmuştu.

O çok konuşulan meşhur kombin ise bu şekildeydi 👇

O çok konuşulan meşhur kombin ise bu şekildeydi 👇
twitter.com

Sosyal medyada gündem olan kombin, goygoycuların da diline düştü tabii ki 👇

Hatta kendisiyle ilgili yapılan komik benzetmeleri de hesabında yer verdi.

Hatta kendisiyle ilgili yapılan komik benzetmeleri de hesabında yer verdi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bağcan, paylaşıma gelen "Hayırdır sen saç bağlamazdın?" şeklindeki sınır aşan yoruma cevap verdi.

Bağcan, paylaşıma gelen "Hayırdır sen saç bağlamazdın?" şeklindeki sınır aşan yoruma cevap verdi.
twitter.com

Fotoğrafın prova sırasında çekildiğini söyleyen Bağcan "Ne var bu kadar şaşıracak?" diye de sitem etti.

Fotoğrafın prova sırasında çekildiğini söyleyen Bağcan "Ne var bu kadar şaşıracak?" diye de sitem etti.
twitter.com

Ve bir başka prova videosunu da paylaştı.

Bu içerikler de dikkatinizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?