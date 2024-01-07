Selda Bağcan Yataktan Fırlamış Gibi Görünen Konser Kombiniyle Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Selda Bağcan Yataktan Fırlamış Gibi Görünen Konser Kombiniyle Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Dünyaca ünlü sanatçımız Selda Bağcan sesiyle olduğu kadar tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü sanatçının bu kez konser için tercih ettiği kombin sosyal medyada yine çok konuşuldu.
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Dünyaca ünlü sanatçımız Selda Bağcan, sesiyle herkesi büyülemeye devam ediyor.
Sesiyle daima takdir toplayan ünlü sanatçı, tarzıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.
Ünü ülke sınırlarını aşan sanatçının yaptığı her şey de gündem oluyor elbette.
Bu kez konser için tercih ettiği pijama ve yazma görünümündeki kıyafeti sosyal medyanın diline düştü.
Tarzını beğenenler ya da eleştirenler kadar işi goygoya vuranlar da vardı:
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