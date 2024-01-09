“Sünnet Oldum” Diyerek İlgileri Üzerine Çeken Sefo’nun Abartısı “Erkekler Hep Aynı” Dedirtti
“Sünnet Oldum” Diyerek İlgileri Üzerine Çeken Sefo’nun Abartısı “Erkekler Hep Aynı” Dedirtti
Sünnet oldum şakasıyla ilgileri üzerine çeken Sefo'nun hastane paylaşımları 'Bütün erkekler aynı' dedirtti!
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Son zamanların en başarılı rap sanatçılarından biri olan Sefo, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi elde etti.
''Bilmem mi?'' şarkısıyla adını duyuran Sefo, arka arkaya çıkardığı singleların hepsiyle parlamayı başardı. E haliyle, hem özel hayatı merak edilen hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimlerden biri haline geldi.
Bir dönem adı oyuncu Melisa Döngel'le sonra da Rabia Soytürk'le anılan Sefo'nun kalbinde yeni biri var mı, varsa da onunla da mı "sadece arkadaş" bilmiyoruz ama Sefo sağ olsun bir şeyi çok net anladık!
Geçtiğimiz saatlerde hastaneden arka arkaya paylaşım yapan Sefo, önce hayranlarını endişelendirdi.
Ardından, "albüm iptal" diyerek durumu daha da dramatize etti.
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Yetmedi, "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" diyerek "Allah allah ne oldu ki acaba?" dedirtti.
Sonra herhalde tansiyonu fazla yükselttiğini anlamış olacak ki "Sünnet oldum" açıklamasında bulunmaya karar verdi.
Sonra da nihayet işin aslının safra kesesi ameliyatı olduğunu açıkladı!
1. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! E önce Alizade'yle başlayalım! 😂
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