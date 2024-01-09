Aile Dizisinde Devin'in Vurulmasının Ardından Psikoloğa Giden Aslan'ın Sözleri Herkesi Duygulandırdı!

Aile dizisinde büyük finale son 4 bölüm kaldı. 26. bölümde hamileliğini açıklamasının ardından vurulan Devin hepimizi yasa boğmuştu. En çok üzülen kişi olan Aslan'ın adeta yıkıldığı bölümde psikolog ile konuştuğu sahne sosyal medyada çok konuşuldu!