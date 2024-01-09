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Aile Dizisinde Devin'in Vurulmasının Ardından Psikoloğa Giden Aslan'ın Sözleri Herkesi Duygulandırdı!

Aile Dizisinde Devin'in Vurulmasının Ardından Psikoloğa Giden Aslan'ın Sözleri Herkesi Duygulandırdı!

Aile Dizisi
themyscira - Misafir Editör
10.01.2024 - 01:58

Aile dizisinde büyük finale son 4 bölüm kaldı. 26. bölümde hamileliğini açıklamasının ardından vurulan Devin hepimizi yasa boğmuştu. En çok üzülen kişi olan Aslan'ın adeta yıkıldığı bölümde psikolog ile konuştuğu sahne sosyal medyada çok konuşuldu!

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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi sezonun en beğenilen yapımlarından biri oldu.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi sezonun en beğenilen yapımlarından biri oldu.

30. bölümüyle final yapacağı açıklanan dizinin hayranları bu finalin ertelenmesini istese de yapım ne yazık ki geri adım atmıyor.

30. bölümüyle final yapacağı açıklanan dizinin hayranları bu finalin ertelenmesini istese de yapım ne yazık ki geri adım atmıyor.

Bir de üstüne son bölümlerde üzücü olaylar olmaz mı? İzleyici buna nasıl dayansın?

Bir de üstüne son bölümlerde üzücü olaylar olmaz mı? İzleyici buna nasıl dayansın?

26. bölümde Devin hamileliğini açıklayıp herkesi mutlu etmişti ama ne yazık ki çok kısa bir süre sonra vuruldu.

26. bölümde Devin hamileliğini açıklayıp herkesi mutlu etmişti ama ne yazık ki çok kısa bir süre sonra vuruldu.

Devin ve bebeğin hayati tehlikesinin olması izleyiciyi fazlasıyla üzdü. Ancak Aslan'ın ne kadar üzüldüğünü tüm bölüm izlemek fazlasıyla yıkıcıydı.

Devin ve bebeğin hayati tehlikesinin olması izleyiciyi fazlasıyla üzdü. Ancak Aslan'ın ne kadar üzüldüğünü tüm bölüm izlemek fazlasıyla yıkıcıydı.
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Aslan'ın haftalardır psikoloğa gitmeyi reddedip Devin'i kaybetme korkusuyla ve tamamen kendi isteğiyle gitmesi herkesi duygulandırdı.

Aslan'ın "Korkuyorum" ile başlayan sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Aslan'ın "Korkuyorum" ile başlayan sözleri, sosyal medyada gündem oldu.
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Siz sahneyi nasıl buldunuz?

Siz sahneyi nasıl buldunuz?
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