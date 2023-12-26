Aile'de Devin'in Aslan'a Hamileliğini Açıklamasından Kısa Süre Sonra Vurulması Duygularımızı Darmadağın Etti!
Aile'de Devin'in Aslan'a Hamileliğini Açıklamasından Kısa Süre Sonra Vurulması Duygularımızı Darmadağın Etti!
Tam bir şeye seviniyoruz, sonra yine olan oluyor. Aile dizisinde bir daha çocuklarının olamayacağını öğrendiğimiz Devin ve Aslan çiftinin tam yeniden bebekleri olacağını öğrenip sevinmişken Devin vuruldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aile, ekranların en sevilen dizilerinden biri olmasına rağmen biliyorsunuz ki kısa bir süre sonra final yapacak.
Ancak ne yalan söyleyelim, final bölümü yaklaştıkça izleyiciyle arasındaki bağ da artıyor gibi görünüyor.
Devin ve Aslan arasındaki inişli çıkışlı ama bir o kadar da tutkulu aşkın izleyici üzerindeki etkisi oldukça büyük.
İlk sezonun sonunda bir bebek beklerken ne yazık ki bebeklerini kaybetmişti ve hatta Devin'in bir daha bebek sahibi olma imkanının çok düşük olduğunu öğrenmiştik.
Boşanma kararının ardından finale adım adım yaklaşırken aşkları galip geldi ve yeniden bir arada olmayı seçtiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dizinin son bölümünde yeniden hamile olduğunu öğrenen Devin, bu mutlu haberi minik bir çift patikle Aslan ile paylaştı.
Ancak maşallah dediğimiz üç gün yaşadığı için, daha bu haberin mutluluğunu sindiremeden ne yazık ki Devin vuruldu!
İzleyici de bu anları üzüntüyle izledi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son derece üzücü bir bölümdü. Siz bu anları nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Senaristler kapatılsın