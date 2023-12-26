Aile Dizisinin Serap'ı Selin Şekerci Ölen Karakterinin Arkasından Lokma Döktürdü
Aile Dizisinin Serap'ı Selin Şekerci Ölen Karakterinin Arkasından Lokma Döktürdü
Ünlü televizyon dizisi 'Aile'nin sevilen karakteri Serap'ı canlandıran başarılı oyuncu Selin Şekerci, dizideki karakterinin ölümünün ardından lokma döktürdü. Şekerci, karakterine ve izleyicilere bu şekilde veda etti.
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Başarılı oyuncu Selin Şekerci'yi hepimiz ekranlardan tanıyoruz.
Şekerci, son zamanlarda Aile dizisindeki Serap karakteri ile gündemde.
Avukat Serap'ın yaşadığı travmaları ve duyguları bize derinden hissettiren başarılı oyuncu dizinin en sevilen isimlerinden de bir tanesi.
30. bölümde final yapacak Aile'nin yayınlanan son bölümünde Selin Şekerci'nin canlandırdığı Serap Koruzade diziden ayrıldı.
Şekerci, diziye veda ederken ölen karakteri Serap'ın arkasından lokma döktürdü!
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Şekerci, Serap Varol'un lokmasını döktürdüğü paylaşımına "Oynadığı karakter ölünce lokma döktürmedi arkasından demezsiniz. Kabul etsin amin." notunu düştü.
Siz Selin Şekerci'nin Aile dizisinden ayrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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