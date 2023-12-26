Görüş Bildir
Haberler
TV
Aile Dizisinin Serap'ı Selin Şekerci Ölen Karakterinin Arkasından Lokma Döktürdü

Aile Dizisinin Serap'ı Selin Şekerci Ölen Karakterinin Arkasından Lokma Döktürdü

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 00:37

Ünlü televizyon dizisi 'Aile'nin sevilen karakteri Serap'ı canlandıran başarılı oyuncu Selin Şekerci, dizideki karakterinin ölümünün ardından lokma döktürdü. Şekerci, karakterine ve izleyicilere bu şekilde veda etti.

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başarılı oyuncu Selin Şekerci'yi hepimiz ekranlardan tanıyoruz.

Başarılı oyuncu Selin Şekerci'yi hepimiz ekranlardan tanıyoruz.

Şekerci, son zamanlarda Aile dizisindeki Serap karakteri ile gündemde.

Şekerci, son zamanlarda Aile dizisindeki Serap karakteri ile gündemde.

Avukat Serap'ın yaşadığı travmaları ve duyguları bize derinden hissettiren başarılı oyuncu dizinin en sevilen isimlerinden de bir tanesi.

Avukat Serap'ın yaşadığı travmaları ve duyguları bize derinden hissettiren başarılı oyuncu dizinin en sevilen isimlerinden de bir tanesi.

30. bölümde final yapacak Aile'nin yayınlanan son bölümünde Selin Şekerci'nin canlandırdığı Serap Koruzade diziden ayrıldı.

30. bölümde final yapacak Aile'nin yayınlanan son bölümünde Selin Şekerci'nin canlandırdığı Serap Koruzade diziden ayrıldı.

Şekerci, diziye veda ederken ölen karakteri Serap'ın arkasından lokma döktürdü!

Şekerci, diziye veda ederken ölen karakteri Serap'ın arkasından lokma döktürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Şekerci, Serap Varol'un lokmasını döktürdüğü paylaşımına "Oynadığı karakter ölünce lokma döktürmedi arkasından demezsiniz. Kabul etsin amin." notunu düştü.

Şekerci, Serap Varol'un lokmasını döktürdüğü paylaşımına "Oynadığı karakter ölünce lokma döktürmedi arkasından demezsiniz. Kabul etsin amin." notunu düştü.

Selin Şekerci, ekip arkadaşlarına da bu paylaşım ile veda etti.

Siz Selin Şekerci'nin Aile dizisinden ayrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Selin Şekerci'nin Aile dizisinden ayrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?