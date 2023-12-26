Kızıl Goncalar'daki Denklem Sahnesinden Emel Özkızıltaş'ın Değişimine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızıl Goncalar'daki Denklem Sahnesinden Emel Özkızıltaş'ın Değişimine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Aralık Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Fox TV'de ilk bölümüyle ilgi çeken Kızıl Goncalar dizisi yakın tarihin dokunulmayan konularına temas etmesi ve içinde bulunduğumuz dönemde de görülen bazı yapıları anlatmasıyla ilgi çekiyor. Son bölümünde de kız çocuklarının eğitimine yönelik "önerme" uç kesimlerin kendileriyle yüzleşmesine yönelik olunca Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da yorumuna neden oldu.
Kızıl Goncalar henüz ikinci bölümüyle ekrana gelmesine rağmen gündemi bir hayli meşgul ediyor. İzleyiciyi ikiye bölen dizi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İkinci bölümdeki kız çocuklarıyla ilgili sahne yine çok konuşuldu.
Başta İsmailağa Cemaati'nin tepkisini çeken sonrasında afişlerine saldırılan ve RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar dizisine tepkiler her geçen gün artarak devam ediyor. Ünlü oyuncu Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı; cemaat ve seküler aile hayatlarını konu alan Kızıl Goncalar dizisine CHP'den destek geldi.
Ekranların en yeni dizisi Kızıl Goncalar yayın hayatına başlayalı çok olmadan gündemin öne çıkan yapımlarından biri oldu. Hem sosyal medya kullanıcılarını hem de dizinin izleyicilerini ikiye bölüdü. Günlerdir afişlerine saldırılar düzenlenen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, dizinin Darülaceze kurumundaki çekim izninin neden iptal edildiğini açıkladı.
Bildiğiniz üzere FOX TV'nin başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı yeni dizisi Kızıl Gocalar, yayınlandığı an itibari ile büyük ses getirdi.
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Çarkıfelek programının efsane hostesi Emel Özkızıltaş, yıllar içerisindeki değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.
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