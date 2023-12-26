Halil Konakçı Bu Sefer de Büyük Ses Getiren "Kızıl Goncalar" Dizisi Üzerinden Yeşilçam'ı Hedef Aldı

Özgür Demirtaş'ın Kızıl Goncalar Dizisindeki Kız Çocukların Eğitimine Yorumu Gündem Oldu

Almanya'da Polisin Vurarak Öldürdüğü Ertekin Özkan'ın Annesi Yaşananları Anlattı: "Polis Bile İsteye Öldürdü"

Verem Olduğu Gerekçesiyle Serbest Kalmıştı! Atatürk'e Hakaret Eden Dönercinin Yeni Paylaşımı Gündem Oldu