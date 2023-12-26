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Halil Konakçı Bu Sefer de Büyük Ses Getiren "Kızıl Goncalar" Dizisi Üzerinden Yeşilçam'ı Hedef Aldı

Halil Konakçı Bu Sefer de Büyük Ses Getiren "Kızıl Goncalar" Dizisi Üzerinden Yeşilçam'ı Hedef Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 16:29 Son Güncelleme: 26.12.2023 - 16:42

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Bildiğiniz üzere FOX TV'nin başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı yeni dizisi Kızıl Gocalar, yayınlandığı an itibari ile büyük ses getirdi.

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Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Halil Konakçı da diziyi hedef alan bir yorumda bulundu.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Halil Konakçı da diziyi hedef alan bir yorumda bulundu.

Dizideki kırbaç cezası sahnesinin yanlış olduğunu söyleyen Konakçı "Bekar zina yapmışsa cezası kırbaç, evli zina yapmışsa cezası ölüm. Recm edilerek öldürülür. Bu cezayı devlet verir.'' şeklinde bir açıklama yaptı.

Dizideki kırbaç cezası sahnesinin yanlış olduğunu söyleyen Konakçı "Bekar zina yapmışsa cezası kırbaç, evli zina yapmışsa cezası ölüm. Recm edilerek öldürülür. Bu cezayı devlet verir.'' şeklinde bir açıklama yaptı.

Dizi ve filmler ile 'ahlaksızlığın yayılmasına' Yeşilçam döneminde başlandığını söyleyen Konakçı'nın "Hababam Sınıfı ie bize yıllarca ahlaksızlık öğretmediler mi?" dediği açıklaması gündem oldu.

Dizi ve filmler ile 'ahlaksızlığın yayılmasına' Yeşilçam döneminde başlandığını söyleyen Konakçı'nın "Hababam Sınıfı ie bize yıllarca ahlaksızlık öğretmediler mi?" dediği açıklaması gündem oldu.

İşte o yorum;

Konakçı'nın bu açıklaması üzerine birçok tepki geldi;

Konakçı'nın bu açıklaması üzerine birçok tepki geldi;
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mamamia

lan hababam sınıfında kadın bile yoktu iki tanesi hariç (yanlış hatırlamıyorsam) neyin ahlaksızlığı?

rcpbyrm

hocamız russian institute izleyip hababam sınıfına laf ediyor :) hahah

Bozkurt

Bunlar kadar ahlâksız olmaya meyilli başka bir yaşam formu daha görmedim ben.

Ponche

MALLL......

s.rtc

ne güzel söyledin birader 👌👏