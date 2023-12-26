Yargı'nın 3. Sezonunda Yalnız ve Kimsesiz Gibi Kalıp Ilgaz ve Mercan Tarafından Dışlanan Ceylin Herkesi Üzdü!
Yargı'nın 3. Sezonunda Yalnız ve Kimsesiz Gibi Kalıp Ilgaz ve Mercan Tarafından Dışlanan Ceylin Herkesi Üzdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yargı dizisi üçüncü sezonuyla seyir zevki yüksek bölümler sunsa da, pek çok izleyici dizinin eskisi gibi olmadığını düşünüyor.
Her ne kadar Ceylin ve Ilgaz arasındaki aşk sürse de bir şeylerin değiştiği konusunda izleyici hemfikir.
Hatta neredeyse Ilgaz'ın o çöp konteynırında ölü, Mercan'ın denizde boğulduğunu ve ikisinin de bir daha dönmediğini düşünecekler!
Bunun en büyük sebebi de Ilgaz'ın Ceylin'e eskisi kadar hassas davranmaması, daha bencil ve bireysel düşünmesi ve hatta Ceylin'in anneliğini eleştirerek onu suçlaması!
Mercan'ın deseniz kaçırılmadan önceki karakteriyle zaten alakası yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hal böyle olunca izleyici de Ceylin için karalar bağlamaya başladı bile!
Bakalım izleyici Ceylin için neler demiş?
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda