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Yargı'nın 3. Sezonunda Yalnız ve Kimsesiz Gibi Kalıp Ilgaz ve Mercan Tarafından Dışlanan Ceylin Herkesi Üzdü!

Yargı'nın 3. Sezonunda Yalnız ve Kimsesiz Gibi Kalıp Ilgaz ve Mercan Tarafından Dışlanan Ceylin Herkesi Üzdü!

Yargı
themyscira - Misafir Editör
26.12.2023 - 19:02

Yargı'nın üçüncü sezonunun seyir zevki yüksek olsa da, izleyiciye bir şeyler değişmiş gibi geliyor. Özellikle Mercan ve Ilgaz'daki belirgin değişiklik, Ceylin'in yalnızlaşması izleyenlerin kalbini kırmaya yetiyor da artıyor.

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Yargı dizisi üçüncü sezonuyla seyir zevki yüksek bölümler sunsa da, pek çok izleyici dizinin eskisi gibi olmadığını düşünüyor.

Yargı dizisi üçüncü sezonuyla seyir zevki yüksek bölümler sunsa da, pek çok izleyici dizinin eskisi gibi olmadığını düşünüyor.

Her ne kadar Ceylin ve Ilgaz arasındaki aşk sürse de bir şeylerin değiştiği konusunda izleyici hemfikir.

Her ne kadar Ceylin ve Ilgaz arasındaki aşk sürse de bir şeylerin değiştiği konusunda izleyici hemfikir.

Hatta neredeyse Ilgaz'ın o çöp konteynırında ölü, Mercan'ın denizde boğulduğunu ve ikisinin de bir daha dönmediğini düşünecekler!

Hatta neredeyse Ilgaz'ın o çöp konteynırında ölü, Mercan'ın denizde boğulduğunu ve ikisinin de bir daha dönmediğini düşünecekler!

Bunun en büyük sebebi de Ilgaz'ın Ceylin'e eskisi kadar hassas davranmaması, daha bencil ve bireysel düşünmesi ve hatta Ceylin'in anneliğini eleştirerek onu suçlaması!

Bunun en büyük sebebi de Ilgaz'ın Ceylin'e eskisi kadar hassas davranmaması, daha bencil ve bireysel düşünmesi ve hatta Ceylin'in anneliğini eleştirerek onu suçlaması!

Mercan'ın deseniz kaçırılmadan önceki karakteriyle zaten alakası yok.

Mercan'ın deseniz kaçırılmadan önceki karakteriyle zaten alakası yok.
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Hal böyle olunca izleyici de Ceylin için karalar bağlamaya başladı bile!

Hal böyle olunca izleyici de Ceylin için karalar bağlamaya başladı bile!

Bakalım izleyici Ceylin için neler demiş?

Bakalım izleyici Ceylin için neler demiş?

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