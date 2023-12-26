Yargı'nın 3. Sezonunda Yalnız ve Kimsesiz Gibi Kalıp Ilgaz ve Mercan Tarafından Dışlanan Ceylin Herkesi Üzdü!

Yargı'nın üçüncü sezonunun seyir zevki yüksek olsa da, izleyiciye bir şeyler değişmiş gibi geliyor. Özellikle Mercan ve Ilgaz'daki belirgin değişiklik, Ceylin'in yalnızlaşması izleyenlerin kalbini kırmaya yetiyor da artıyor.