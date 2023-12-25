Kızılcık Şerbeti'ndeki Görünüşlerine Alıştığımız Oyuncuların Gerçek Hayattaki Halleri Gözünüze Farklı Gelecek

Sezonun en çok izlenen dizisi olma özelliğini elinde bulunduran Kızılcık Şerbeti'nde rol alan oyuncuların dizideki hallerine çok alıştık. 'Sokakta görsem tanımam' diyeceğiniz gerçek hayattaki görünüşlerini çok yadırgayacaksınız.