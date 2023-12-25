Kızılcık Şerbeti'ndeki Görünüşlerine Alıştığımız Oyuncuların Gerçek Hayattaki Halleri Gözünüze Farklı Gelecek
Kızılcık Şerbeti'ndeki Görünüşlerine Alıştığımız Oyuncuların Gerçek Hayattaki Halleri Gözünüze Farklı Gelecek
Sezonun en çok izlenen dizisi olma özelliğini elinde bulunduran Kızılcık Şerbeti'nde rol alan oyuncuların dizideki hallerine çok alıştık. 'Sokakta görsem tanımam' diyeceğiniz gerçek hayattaki görünüşlerini çok yadırgayacaksınız.
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Her bölümüyle gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin her bir karakteri ayrı dikkat çekiyor.
Dizi bu kadar popüler olunca dizide rol alan oyuncular da dizideki halleriyle akıllara kazındı.
Bakalım tüm bu oyuncular gerçek hayatta nasıl görünüyormuş?
1. Doğa - Sıla Türkoğlu
2. Nursema - Ceren Yalazoğlu Karakoç
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3. Fatih - Doğukan Güngör
4. Kıvılcım - Evrim Alasya
5. Nilay - Feyza Civelek
6. Abdullah - Settar Tanrıöğen
7. Alev - Müjde Uzman
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8. Pembe - Sibel Taşçıoğlu
9. Mihri - Gizem Yanık
10. Ömer - Barış Kılıç
Sizce en farklı görünen karakter hangisi? Yorumlarda buluşalım!
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