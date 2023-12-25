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Kızılcık Şerbeti'ndeki Görünüşlerine Alıştığımız Oyuncuların Gerçek Hayattaki Halleri Gözünüze Farklı Gelecek

Kızılcık Şerbeti'ndeki Görünüşlerine Alıştığımız Oyuncuların Gerçek Hayattaki Halleri Gözünüze Farklı Gelecek

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
25.12.2023 - 19:51

Sezonun en çok izlenen dizisi olma özelliğini elinde bulunduran Kızılcık Şerbeti'nde rol alan oyuncuların dizideki hallerine çok alıştık. 'Sokakta görsem tanımam' diyeceğiniz gerçek hayattaki görünüşlerini çok yadırgayacaksınız.

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Her bölümüyle gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin her bir karakteri ayrı dikkat çekiyor.

Her bölümüyle gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin her bir karakteri ayrı dikkat çekiyor.

Dizi bu kadar popüler olunca dizide rol alan oyuncular da dizideki halleriyle akıllara kazındı.

Dizi bu kadar popüler olunca dizide rol alan oyuncular da dizideki halleriyle akıllara kazındı.

Bakalım tüm bu oyuncular gerçek hayatta nasıl görünüyormuş?

Bakalım tüm bu oyuncular gerçek hayatta nasıl görünüyormuş?

1. Doğa - Sıla Türkoğlu

1. Doğa - Sıla Türkoğlu

2. Nursema - Ceren Yalazoğlu Karakoç

2. Nursema - Ceren Yalazoğlu Karakoç
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3. Fatih - Doğukan Güngör

3. Fatih - Doğukan Güngör

4. Kıvılcım - Evrim Alasya

4. Kıvılcım - Evrim Alasya

5. Nilay - Feyza Civelek

5. Nilay - Feyza Civelek

6. Abdullah - Settar Tanrıöğen

6. Abdullah - Settar Tanrıöğen

7. Alev - Müjde Uzman

7. Alev - Müjde Uzman
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8. Pembe - Sibel Taşçıoğlu

8. Pembe - Sibel Taşçıoğlu

9. Mihri - Gizem Yanık

9. Mihri - Gizem Yanık

10. Ömer - Barış Kılıç

10. Ömer - Barış Kılıç

(Bu yakışıklı da kim? Aa benmişim!) 😅

Sizce en farklı görünen karakter hangisi? Yorumlarda buluşalım!

Sizce en farklı görünen karakter hangisi? Yorumlarda buluşalım!

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